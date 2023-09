Danilo Cavalcante: o mega-aparato policial para recapturar brasileiro foragido

Há 1 hora

Foram mobilizados no total cerca de 500 agentes, entre os quais membros da Polícia do Estado da Pensilvânia, do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, do FBI (polícia federal dos EUA) e dos US Marshals.