A estrada conhecida como a 'Oitava Maravilha do Mundo'

Crédito, Getty Legenda da foto, Rodovia Karakoram (KKH) atravessa algumas das paisagens rochosas mais impressionantes do planeta.

Author, Samantha Shea

Role, BBC Travel

Há 1 hora

O ar fresco da montanha entrava pela janela do carro enquanto eu passava por paisagens montanhosas irregulares.

Apesar do verão estar em pleno andamento, enormes quantidades de neve ainda se acumulavam nos picos de 7.000 metros.

Cachoeiras glaciais escorriam para alimentar o rio abaixo, através do vale Hunza, no Paquistão, que foi apropriadamente chamado de "Shangri La" pelo romancista britânico James Hilton.

Eu estava dirigindo pela Rodovia Karakoram (KKH), que atravessa algumas das paisagens rochosas mais impressionantes do planeta. Muitas vezes chamada de "Oitava Maravilha do Mundo", é uma viagem de sonhos, mas poucos já ouviram falar dela ou de como surgiu.

A KKH já foi uma etapa da Rota da Seda, com suas fundações construídas pelos habitantes locais há séculos.

No entanto, só em 1978 – após quase 20 anos de construção por mais de 24.000 trabalhadores paquistaneses e chineses – é que foi oficialmente inaugurado para veículos, o que trouxe comércio, turismo e facilidade de viagem a esta parte remota do mundo.

A rodovia de 1.300 quilômetros se estende da pequena cidade de Hasan Abdal, perto da capital do Paquistão, Islamabad, até Kashgar, na região autônoma de Xinjiang, na China, passando por Khunjerab, a passagem de fronteira pavimentada mais alta do mundo, com cerca de 4.700 metros.

Mas fui atraído pelo trecho de 194 quilômetros da rodovia que atravessa o Vale do Hunza, uma região cercada pelas montanhas Karakoram que dão nome à rodovia.

Essa seção incrivelmente bela é onde você pode ver geleiras imaculadas, lagos alpinos e picos cobertos de neve no conforto do seu passeio. No entanto, por mais fascinante que seja a viagem, são as pessoas e tradições incríveis do Vale do Hunza que tornam essa parte da estrada tão especial.

Crédito, Samantha Shea/BBC Legenda da foto, Alunos do Leif Larsen Music Center aprendem instrumentos tradicionais como o tambor dadang

Pule Podcast e continue lendo Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

Situado no território Gilgit Baltistan, entre Xinjiang e o Corredor Wakhan do Afeganistão, Hunza esteve praticamente isolado do mundo até o século 20 devido à geografia. Principalmente lar dos povos Burusho e Wakhi, a região remota tem línguas, música e cultura próprias, diferentes de tudo o que você encontraria no Paquistão – ou em qualquer outro lugar do mundo.

Embora a KKH tenha proporcionado acesso ao vale, também teve um impacto negativo na região ambientalmente frágil e levou muitos a abandonarem os modos de vida tradicionais das comunidades.

Agora, o número de habitantes locais que observam festivais há muito celebrados como o Ginani (a chegada da primavera) e aqueles que usam as tradicionais vestes bordadas da região diminuiu.

Mesmo assim, alguns habitantes locais estão trabalhando arduamente para preservar as tradições únicas do Vale do Hunza.

A primeira parada da minha viagem foi Altit, uma vila famosa por seu forte de 1.100 anos e seu compromisso com a preservação cultural. Aqui conheci o músico Mujib Ruzik em um café enquanto os gigantes cobertos de neve de Rakaposhi (7.788m) e Diran (7.266m) se estendiam ao longe.

A poucos passos de distância ficava o Leif Larsen Music Center, uma escola que busca manter viva a música tradicional do vale, ensinando-a à próxima geração.

Crédito, Samantha Shea/BBC Legenda da foto, O Café Bozlanj serve pratos tradicionais de Hunza, muito diferentes da comida paquistanesa

"Dependíamos da música, porque a música estava associada a todos os aspectos da vida, como se estivéssemos cultivando ou cortando o trigo [estaríamos cantando canções folclóricas tradicionais]", disse Ruzik.

"Mas os jovens não sabem disso. Mas agora, depois de envolvê-los em práticas musicais, [eles estão aprendendo] qual é a verdadeira essência da cultura".

O centro de música foi fundado em 2016, mas Ruzik explicou que só começou a funcionar realmente quando Zia Ul Karim passou a ensinar os alunos.

Embora a música folclórica normalmente fosse apreciada como um hobby, Ul Karim, que nasceu e foi criado em Altit, foi um dos primeiros a se formar em musicologia e era mestre em vários instrumentos.

Ele ensinou mais de 100 alunos de diversas idades e níveis de habilidade até sua trágica morte em um acidente de motocicleta em 2022.

Ruzik me levou para a sala de prática, que refletia uma casa local: dusheks (almofadas para sentar) forravam as quatro paredes e diros (almofadas) agiam como nossas cadeiras enquanto quase uma dúzia de estudantes se reuniam ao redor.

Embora o Paquistão seja um país profundamente patriarcal, Hunza é conhecida por ser a região mais liberal, em parte devido à predominância do Ismailismo, um ramo moderado do Islã conhecido por promover a tolerância e os direitos das mulheres.

A educação e o esporte são incentivados para as jovens, e muitas vão estudar na universidade ou fora dela. Graças ao espaço de aprendizagem inclusivo que foi promovido aqui, várias jovens sentaram-se no grupo, segurando com entusiasmo os seus rubabs de madeira semelhantes a alaúdes.

Em seguida, três estudantes fizeram uma demonstração de música hareep (o termo local para melodias tradicionais de Hunza), tocando um rubab de cordas equipado com escalas brilhantes; uma cítara longa e fina; e o dadang, um tambor grosso e portátil coberto com listras vermelhas e verdes.

Os sons hipnóticos encheram o ar e me deixaram com uma enorme sensação de alegria porque a música folclórica de Hunza Central irá prevalecer por mais algum tempo.

Crédito, Samantha Shea/BBC Legenda da foto, Korgah é uma fábrica de tapetes dirigida por mulheres localizada dentro de uma casa de 400 anos.

Depois de sair das ruas de paralelepípedos de Old Altit, voltei pela KKH em direção ao que é provavelmente seu trecho mais famoso: Upper Hunza, conhecido localmente como Gojal.

Apesar de compartilharem uma cultura semelhante à de Hunza Central, os Gojalis falam Wakhi (que não tem relação com Burushaski) e acredita-se que tenham migrado do vizinho Corredor Wakhan há centenas de anos.

Antes da abertura da rodovia, demorava dias para viajar entre as duas regiões de Hunza. Agora, faltava apenas uma hora para que o impressionante Lago Attabad, de cor azul, me servisse de boas-vindas à região.

Por mais natural que possa parecer, o Lago Attabad é na verdade artificial e nasceu de uma tragédia.

Em 4 de Janeiro de 2010, um enorme deslizamento de terras destruiu várias aldeias e bloqueou o fluxo do rio Hunza, criando no processo um lago artificial.

Agora cercado por hotéis de luxo, o lago - que leva o nome de uma vila destruída pelo deslizamento de terra - parecia ser o exemplo da modernização de Hunza, assim como a mais recente atualização da KKH para facilitar as viagens: um conjunto de cinco "Túneis da Amizade China-Paquistão" que foram concluídos em 2015 e pareciam estar em uma metrópole movimentada, e não em uma das regiões mais remotas do mundo.

Crédito, Samantha Shea/BBC Legenda da foto, Os picos em forma de catedral dos Cones Passu oferecem uma das vistas mais espetaculares da KKH

No entanto, enquanto dirigia apenas mais alguns quilômetros pela estrada, encontrei o Café Bozlanj, um restaurante de propriedade e administração feminina que era o tipo de restaurante local que eu desejava.

Embora a comida paquistanesa seja tipicamente muito temperada, os temperos não vão além das folhas de hortelã na culinária tradicional de Hunza, e as iguarias geralmente incluem óleo de damasco e carne de iaque.

Pedi mool (um tipo de queijo local feito com leite, açúcar e uma mistura de vinagre de maçã) e ghilmindi, um sanduíche de dois pães finos recheados com iogurte local e nozes.

As proprietários Malika Sultana e Rashida Begum me disseram que começaram cozinhando pratos locais que aprenderam com suas mães e avós antes de abrir o restaurante em 2016. Originalmente escondido em sua vila natal, Gulmit, agora está situado ao longo de uma atraente parte da KKH.

"A [produção de] comida cultural estava quase terminada. Porque nossos filhos não estavam fazendo isso. Ninguém estava fazendo isso. E então começamos, e agora outras mulheres se juntaram a nós, e as pessoas estão saindo para comer", disse-me Sultana. , enquanto bebia meu chá bozlanj, o nome do restaurante que é uma flor silvestre nativa da região.

Logo aprendi que Gojal, e particularmente Gulmit, é um centro de empreendedorismo feminino.

Embora apenas 20% das mulheres paquistanesas participem da força de trabalho formal em geral – uma das taxas mais baixas do mundo –, as mulheres do Vale do Hunza possuem restaurantes, lojas e até trabalham como carpinteiras.

E a uma curta distância de carro do restaurante Sultana e Begum – onde tive meu primeiro vislumbre dos picos em forma de catedral conhecidos como Passu Cones – está outro exemplo: Korgah, uma fábrica de tapetes dirigida por mulheres dentro de uma casa de 400 anos.

Crédito, Getty Legenda da foto, Isolado do mundo há quase um milênio, o Vale do Hunza tem línguas, música e cultura únicas

Quando entrei, cinco senhoras estavam sentadas trabalhando em uma sala aconchegante onde havia tapetes intrincados pendurados entre uma infinidade de fotos e prêmios internacionais.

“Começamos em 1998, quando a KADO (Organização de Desenvolvimento da Área de Karakoram) treinou 30 mulheres da região”, disse Shamim Bano, que nasceu e cresceu na aldeia e agora dirige Korgah.

Ela fez parte dessa primeira iniciativa de formação e desde então trabalhou com centenas de outras mulheres de Gulmit e da região. Hoje, a fábrica é um ponto turístico popular ao longo da KKH, o que significa que as mulheres de Korgah são capazes de sustentar suas famílias ao mesmo tempo que mantêm viva a arte da tecelagem de tapetes.

“Nossos tapetes tradicionais são [chamados] sharma ou plos em Wakhi, feitos de pêlo de iaque ou cabra. Isso esteve em nossa cultura durante séculos, muito antes do treinamento”, explicou Bano, interrompendo o trabalho em um design que apresentava um íbex, um tipo de cabra montesa.

Cerca de uma hora depois, no caminho de volta para Central Hunza, os Cones Passu desapareceram atrás de mim.

Vacas e ovelhas serpenteavam ao longo da estrada, e passei por idosos carregando tufos de grama nas costas em girans (cestos de madeira com telhado de palha que têm sido usados ​​há séculos) – outro aspecto da vida tradicional Hunza que sobreviveu à modernização.

Por mais magnífica que seja arquitetonicamente a Rodovia Karakoram, ela não seria nada sem o povo e a cultura de Hunza. Ao voltar para os túneis ultramodernos, pensei em algo que Ruzik havia dito antes: "A esperança é que tenhamos preservado esta [cultura] por 60 anos ou mais".

Ao regressar aos túneis, pensei nos vários guardiões culturais que conheci ao longo da minha viagem pelo Vale Hunza, desde músicos a chefs e artesãos.