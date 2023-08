É fácil roubar obras de um museu?

Foto de arquivo de vasos de vidro antigos danificados durante a explosão do porto de Beirute em 2020 e exibido no Museu Britânico em Londres

A notícia do roubo de itens do Museu Britânico, em Londres, despertou o interesse em compreender quais barreiras existem para impedir que as pessoas peguem alguns dos maiores tesouros do mundo.