Como Apple se tornou exceção nas demissões em massa de gigantes da tecnologia

Com aumento do juros, o crescimento mundial será reduzido drasticamente este ano, segundo previsões de organismos internacionais. E muitas empresas de Wall Street já sabem que isso irá resultar em redução das vendas e dos lucros.

A lista de empresas de tecnologia que anunciaram cortes na sua folha de pagamentos também inclui Netflix, Stripe, Snap, Coinbase, Robinhood, Peloton, Lyft e muitas outras. Cada empresa tem suas próprias razões, mas elas fazem parte do boom tecnológico que chegou ao ápice durante a pandemia, depois de anos de progressos extraordinários.

Mas, em meio a toda esta tormenta, a Apple é exceção entre as demissões em massa promovidas no setor de tecnologia.

Cautela durante a pandemia

Os analistas concordam que a Apple encontra-se em posição diferente dos seus pares porque foi mais estratégica com relação ao seu crescimento, o que a preparou melhor para um possível cenário de recessão econômica.

Este número é muito menor que as dezenas de milhares de funcionários contratados pela Amazon, Meta e Google no mesmo período.

Mais serviços, menos hardware

Outra razão que mantém as contas da Apple no azul é a aposta da empresa por serviços e produtos Premium, em comparação com outros setores de negócios mais concentrados em hardware, como os iPhones, iPads e computadores.