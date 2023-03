Plano da China pode encerrar guerra, mas Ucrânia e Ocidente não estão prontos para paz, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na terça-feira (21/3) que o plano de paz da China para a Ucrânia pode ser usado como base para acabar com a guerra. Mas Putin afirmou que o plano só pode ser seguido quando "o Ocidente e Kiev estiverem prontos para isso".

O líder russo encontrou-se com o presidente chinês, Xi Jinping, em Moscou para discutir o conflito na Ucrânia e as relações bilaterais entre China e Rússia.

O plano proposto pela China, publicado no mês passado, não exige explicitamente que a Rússia deixe a Ucrânia.

Nesta quarta-feira (22/3), as autoridades apoiadas por Moscou na Crimeia anexada disseram que um ataque de três drones aquáticos à Frota do Mar Negro na Baía de Sebastopol foi repelido sem danos à frota. O relatório não pôde ser confirmado de forma independente.

Em uma coletiva de imprensa conjunta após o término das negociações com Xi, na terça-feira, Putin disse: "Muitos pontos do plano de paz chinês podem ser tomados como base para resolver o conflito na Ucrânia, assim que o Ocidente e Kiev estiverem prontos para isso".

Mas Putin diz que ainda não viu essa "disposição" do outro lado.

Ao lado do líder russo, Xi disse que seu governo é a favor da paz e do diálogo e que a China está do "lado certo da história".