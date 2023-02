Jakub Jankto, o primeiro jogador de seleção a se declarar gay

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Jakub Jankto jogando na seleção tcheca

Há 1 hora

"Sou gay e não quero mais ficar me escondendo."

Estas são as palavras do tcheco Jakub Jankto, o primeiro jogador de futebol masculino em nível de seleção a assumir publicamente sua homossexualidade.

O meio-campista de 27 anos, que joga no Sparta Praga emprestado do espanhol Getafe, fez o anúncio na segunda-feira (13/2) em um vídeo no Twitter.

Outros jogadores de futebol já haviam se declarado gays antes, mas ele é o primeiro jogador de seleção principal a fazê-lo.

Jankto marcou quatro gols em 45 partidas pela seleção da República Tcheca desde sua estreia em 2017.

'Quero viver sem medo nem preconceito'

"Como todas as pessoas, tenho meus pontos fortes, tenho minhas fraquezas, tenho uma família, tenho meus amigos", disse ele.

E prosseguiu: “Tenho um trabalho que há anos faço do melhor jeito que posso, com seriedade, profissionalismo e paixão”.

“Também quero viver minha vida em liberdade, sem medo, sem preconceito, sem violência e com amor”, concluiu.

Jake Daniels, do clube inglês Blackpool, no ano passado se tornou o primeiro jogador profissional masculino em atividade a assumir ser gay em mais de 30 anos no Reino Unido.

O anterior havia sido Justin Fashanu que, após sua confissão pública em 1990, continuou a jogar em clubes da Inglaterra e da Escócia, mas acabou se suicidando.

Antes de Jankto se assumir, Josh Cavallo, do australiano Adelaide United, era o único jogador de futebol profissional abertamente gay em atividade. Ele veio a público sobre sua orientação sexual em outubro do ano passado.

Mensagens de apoio

O Sparta Praga anunciou que Jankto havia discutido abertamente o assunto "há algum tempo" com a direção, o técnico e os companheiros do clube.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Jankto durante sua passagem pelo Getafe, time que o emprestou nesta temporada ao Sparta Praga

O clube declarou que apoia o jogador, e que "tudo isso diz respeito à sua vida pessoal".

"Sem mais comentários. Sem mais perguntas. Você tem nosso apoio. Viva sua vida, Jakub."

O ex-meio-campista do Aston Villa e da Alemanha, Thomas Hitzlsperger, de 40 anos, que assumiu ser gay em janeiro de 2014, meses depois de se aposentar devido a lesões, escreveu no Twitter: "Que jogador! Que personalidade! Parabéns, Jakub, por falar e trilhar o caminho para outros."

O jogador brasileiro Neymar também manifestou apoio ao jogador tcheco.

“É um dia importante pela forma de se expressar. Eu não tenho preconceito com nada. Acho que o preconceito, hoje em dia, tem que ser cada vez menos com tudo, homofobia, racismo... tudo que for possível”, disse Neymar, segundo o site Globoesporte.

Desde que chegou ao Sparta Praga por empréstimo em agosto, Jankto fez dez jogos, marcou um gol e deu uma assistência.