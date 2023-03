Como tecnologia pode ajudar a resolver problema de plástico em oceanos

Author, Danielle Fleming & Liv McMahon

Role, BBC Click

Há 14 minutos

Crédito, THE OCEAN CLEANUP Legenda da foto, Garrafas de plástico se acumulam atrás da barreira Interceptor da Ocean Cleanup em Kingston Harbour, Jamaica

Tentar resolver o problema mundial da poluição plástica nos oceanos tem sido uma "jornada longa e dolorosa" para o empresário holandês Boyan Slat.

O fundador de 28 anos da organização ambiental sem fins lucrativos The Ocean Cleanup tem trabalhado em diferentes maneiras de filtrar o lixo plástico do Oceano Pacífico por quase 10 anos.

Ele disse à BBC News que a tarefa tem sido mais difícil do que ele imaginou.

"O planeta é muito grande, ao que parece", disse Boyan.

"Há cerca de 1.000 rios que precisamos cuidar e cinco manchas de lixo no oceano, (então) os primeiros anos foram realmente para tentar entender o problema."

A maior área do mundo de plástico acumulado no oceano, comumente apelidada de "a Grande Mancha de Lixo do Pacífico", está localizada no Oceano Pacífico Norte.

Contendo um enorme acúmulo de detritos plásticos, desde grandes redes de pesca até microplásticos do tamanho de flocos, a área tem sido um dos principais alvos da equipe do The Ocean Cleanup.

Lançando a rede

A Ocean Cleanup usa uma longa barreira em forma de U, semelhante a uma rede, que é puxada por barcos em meio a manchas de lixo. O veículo se move lentamente para tentar evitar prejudicar a vida marinha.

Câmeras alimentadas por inteligência artificial (IA) são usadas para escanear continuamente a superfície do oceano, em busca de plástico e para calibrar os modelos de computador do grupo, ajudando-o a entender quais áreas do Pacífico devem ser focadas.

“Quando você olha para a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, há algumas áreas com uma densidade muito alta de plástico e outras que estão praticamente vazias”, disse ele.

"Se limparmos continuamente dentro desses pontos de acesso, é claro que podemos ser muito mais eficazes em nossa operação."

O plástico coletado pelo sistema de 800 metros de comprimento, o segundo do gênero desenvolvido pela empresa, é levado periodicamente para a terra e esvaziado para reciclagem.

Crédito, THE OCEAN CLEANUP Legenda da foto, Tripulação da Ocean Cleanup separando o plástico no convés de um navio após uma extração de lixo

Boyan disse que o sistema já limpou quase 200 mil kg de plástico oceânico.

Embora isso represente apenas 0,2% dos 100 milhões de kg de plástico contidos na maior mancha de lixo plástico do mundo, ele disse que ainda vale a pena: "Tudo que é grande começa pequeno, certo?"

A equipe acredita que terá coletado 1% desse lixo até o final deste ano usando seu sistema atual —mas eles estão ampliando suas operações para tentar limpar a área mais rapidamente.

Eles estão desenvolvendo o Sistema 3, uma barreira gigante de 2,4 km de comprimento, para uso no verão.

A The Ocean Cleanup espera que a implantação de 10 desses sistemas maiores em um futuro próximo possa limpar até 80% dos detritos de plástico do Pacífico Norte até o final da década.

Crédito, THE OCEAN CLEANUP Legenda da foto, A Ocean Cleanup está desenvolvendo um novo sistema de limpeza com três vezes o tamanho do atual

Estancando o fluxo

A pesquisa realizada pela empresa em 2021 sugere que cerca de 1.000 dos rios do mundo são a fonte de 80% da poluição plástica oceânica global.

"Os rios são realmente as artérias que transportam o lixo da terra para o mar", disse Boyan. “Então, quando chove, o plástico é levado das ruas para os riachos, para os rios e, finalmente, para o oceano”.

Ele diz que a natureza de fluxo rápido dos rios pode tornar ainda mais difícil parar o plástico.

“Nos rios, você realmente só tem uma chance de pegar o plástico – ele apenas flui e, se você não o pegar, é garantido que ele cairá no oceano”, disse ele.

Crédito, THE OCEAN CLEANUP Legenda da foto, Lixo se acumula atrás da barreira de um sistema Interceptor em Ballona Creek, na Califórnia

A Ocean Cleanup usa as suas soluções “Interceptor” para tentar recolher o lixo nos rios antes que chegue ao mar.

A tecnologia por trás disso varia de acordo com fatores como largura, profundidade, velocidade do fluxo e tipo de detritos do rio em questão – novamente avaliados usando câmeras com inteligência artificial.

A maioria das implantações usa uma correia transportadora para extrair o lixo da água.

“Estamos interceptando plástico em 11 rios ao redor do mundo”, disse Boyan, “mas pretendemos ampliar isso para todos os 1.000 rios mais poluidores do mundo”.

'Fechar a torneira'

Crédito, THE OCEAN CLEANUP Legenda da foto, Lixo filtrado do rio Klang em Selangor, na Malásia, se move ao longo da esteira transportadora de um interceptador

O professor Richard Lampitt, do Centro Nacional de Oceanografia, disse à BBC News em 2018 que acreditava que o uso de barcos para puxar redes e transportar plástico de manchas de lixo oceânico para portos poderia ter um alto custo de carbono.

Vários anos depois, ele diz que continua cético sobre isso — mas se sente muito mais positivo em direcionar o lixo para os rios.

"Os custos ambientais são muito, muito menores", disse ele. "Você não precisa percorrer 1.500 km para recolher o material."

Mas, observando os riscos dos microplásticos para o coração do ecossistema marinho, o professor Lampitt disse pensar que, em vez de limpar o plástico em nossos mares, "é realmente uma questão de fechar a torneira e impedir que esse material entre no oceano".

“Não consigo pensar em nenhuma maneira de removê-los do ambiente natural do oceano sem causar danos maciços às redes alimentares e, é claro, consumir uma quantidade enorme de energia para fazer isso”, disse ele.

Crédito, THE OCEAN CLEANUP Legenda da foto, Boyan disse que espera que não haja mais necessidade do trabalho do The Ocean Cleanup no futuro

Embora tentar enfrentar o problema da poluição marinha mundial seja, sem dúvida, difícil e, em primeiro lugar, dependente da redução da produção e do consumo de plástico, Boyan tem grandes esperanças para o futuro.