O misterioso objeto encontrado em praia da Austrália que intriga autoridades

Um misterioso objeto "não identificado" encontrado em uma praia da Austrália intriga as autoridades locais.

A gigantesca peça de metal foi encontrada por um grupo de moradores na praia de Green Head, cerca de 250 km ao norte de Perth, capital do maior estado da Austrália.

As autoridades estaduais e federais estão investigando o item, que não se acredita ser parte de um avião comercial.

No momento, está sendo tratado como material perigoso e a polícia pediu aos visitantes que mantenham distância do objeto.

“Queremos dizer à comunidade que estamos participando ativamente de um esforço colaborativo com várias agências estaduais e federais para determinar a origem e a natureza do objeto”, disse a polícia em comunicado.

As investigações envolvem a agência militar e espacial australiana.

De acordo com a ABC, os moradores visitaram o local no sábado à noite para ver o cilindro, com um local descrevendo a situação como um "grande evento social".