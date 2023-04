Trump se declara inocente de acusações criminais em tribunal de NY

Sua declaração aconteceu diante do juiz Juan Merchan no tribunal de Manhattan, no Estado de Nova York, poucos minutos após a abertura oficial da acusação.

Entre outras acusações, o caso inclui a feita pela ex-atriz pornô Stormy Daniels, que teria recebido US$ 130 mil de Michael Cohen, advogado de Trump. Ela teria recebido o dinheiro para não falar publicamente sobre um suposto "affair" com o agora ex-presidente.

Stormy Daniels e Donald Trump

Antes do episódio do 60 Minutes ir ao ar, uma empresa de fachada ligada a Cohen ameaçou Daniels com um processo de US$ 20 milhões, argumentando que ela havia quebrado o acordo de confidencialidade (NDA, na sigla em inglês).