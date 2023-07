Por que governo Putin assumiu controle da operação da Danone e Carlsberg na Rússia

Crédito, YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

A Rússia assumiu o controle das subsidiárias da fabricante de iogurte francesa Danone e da cervejaria dinamarquesa Carlsberg no país.

As unidades foram colocadas sob "gestão temporária" do Estado, de acordo com um novo decreto assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin.