'Perguntavam se era queimadura': a rara doença que faz pele crescer rápido

Rhiannon Morgan vive com condição rara que faz com que sua pele cresça muito rapidamente

Ele é uma das poucas pessoas no Reino Unido que vive com uma rara condição genética da pele chamada ictiose epidermolítica.

A vida de Rhiannon foi marcada por comentários sobre sua condição. No supermercado, as pessoas perguntavam se o que ela tinha era contagioso.

Fim do Matérias recomendadas

"Embora sorria e encare isso com leveza, viver com uma diferença visível é cansativo e pode ser incrivelmente solitário", acrescenta.

Ela lembra que “estranhos e colegas achavam normal me perguntarem se eu havia me queimado em um incêndio doméstico”.

"Passo cerca de cinco horas por dia cuidando da minha pele", explica Rhiannon, que mora em Bridgend, no sudoeste do Reino Unido.

'Eles se recusaram a se sentar ao meu lado'

Ela foi diagnosticada com essa condição rara ao nascer, quando as parteiras notaram que sua pele se desprendia com facilidade.