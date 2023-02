Inglaterra testa uso de câmeras corporais em árbitros para conter agressões no futebol

Centenas de árbitros de futebol nas categorias de base e divisões inferiores na Inglaterra disseram à BBC que temem por sua segurança ao apitar partidas e que estão insatisfeitos com as medidas atuais para combater a violência contra juízes.

A Associação de Futebol (FA) — entidade máxima do futebol na Inglaterra, equivalente à CBF do Brasil — diz que uma pequena minoria de pessoas ataca os árbitros, mas que esse comportamento é "completamente inaceitável".

O que o questionário revelou

Os relatos de violência

"Se nenhum árbitro aparecer no fim de semana, não vai ter futebol e as categorias de base vão terminar."

"Todos os árbitros são alvos de ataques e eu também sou atacada por causa do meu gênero - sou mulher em uma área dominada por homens. Já ouvi gente comentando sobre meus peitos no meio de um jogo."

Bill, de 74 anos, de Leamington Spa conta que foi impedido de dirigir seu carro por jogadores deitados na frente e pulando no capô. "Há alguns anos, levei um soco nas costas e fui chutado no chão."

"Um jogador do sub-14 ameaçou me esfaquear e 'mandar sua gangue para cima de mim'. Os dirigentes ameaçaram me bater no estacionamento, jogadores também disseram isso."