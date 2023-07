Taylor Swift faz Seattle tremer: shows geram atividade equivalente a terremoto de magnitude 2,3

Apresentações em dois dias diferentes da cantora Taylor Swift na cidade norte-americana de Seattle (noroeste do país) geraram uma atividade sísmica equivalente a um terremoto de magnitude 2,3, disse uma sismóloga da Universidade Western Washington.

O índice foi registrado em shows da turnê Eras no estádio Lumen Field nos últimos dias 22 e 23 de julho.

Em 2011, em Seattle, um fenômeno similar ocorreu depois que torcedores do time de futebol americano Seattle Seahawks comemoraram um touchdown (o lance mais importante do jogo) durante uma partida contra o New Orleans Saints.