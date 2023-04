Abuso sexual no Big Brother da Espanha leva a condenação de participante à prisão

Crédito, GRAN HERMANO REVOLUTION Legenda da foto, López foi condenado a 15 meses de prisão por agredir sexualmente uma colega

Author, Antoinette Radford

Role, Da BBC News

Há 58 minutos

Atenção: esta reportagem contém algumas descrições perturbadoras.

Um ex-participante do Big Brother Espanha foi condenado a 15 meses de prisão por agredir sexualmente uma colega de programa.

José María López assediou uma participante do reality show em 2017 após uma festa regada a álcool.

A filmagem nunca foi ao ar e López foi expulso do show após o ataque.

O juiz disse que Lopez esteava "movido por um impulso libidinoso" e tinha consciência de que a vítima estava "embriagada".

A vítima denunciou o incidente à polícia em 2018. O julgamento deveria começar em fevereiro de 2022, mas foi adiado porque ela não se sentiu em condições de testemunhar.

Antes do ataque, López e a mulher mantinham um relacionamento dentro da casa do Big Brother.

O juiz disse que López tirou as calças da vítima enquanto os dois dividiam a cama, antes de fazer "movimentos sexuais" sob o edredom.

A vítima disse "não posso" antes de "os movimentos obscenos do réu continuarem por vários minutos, até que o rosto e o braço da vítima foram descobertos, revelando seu estado inconsciente, levando [os produtores do programa] a intervir", segundo o despacho do juiz.

López disse que não percebeu que sua vítima estava inconsciente.

O juiz afirmou que López tratou a vítima como um "brinquedo sexual", "sem que houvesse a menor sombra de consentimento e, consequentemente, de liberdade da parte dela no que aconteceu", segundo reportagem do jornal espanhol El País.

Na manhã seguinte, os produtores mostraram à vítima o vídeo da agressão na sala chamada confessionário.

Apesar de López ter recebido uma sentença de 15 meses, não está claro se ele será de fato preso. Segundo a lei espanhola, as pessoas que recebem uma sentença inferior a dois anos e não têm antecedentes criminais nem sempre têm que cumprir pena na prisão.

O juiz também impôs uma ordem de restrição de quatro anos a López, período durante o qual ele não pode entrar em contato com a vítima. Ele foi condenado a pagar a ela 6 mil euros (R$ 32 mil).

A produtora espanhola que realizou o show, a Zeppelin Televisión SA, também terá que pagar uma indenização por "danos morais" causados por não ter prestado apoio suficiente à vítima.

A agressão só se tornou pública dois anos depois do fato, quando um site de notícias espanhol, El Confidencial, divulgou imagens do momento em que os produtores mostraram à vítima o vídeo da agressão.

O Big Brother foi criado na Holanda, em 1999.

Ao longo dos anos, o programa esteve envolvido em diversas polêmicas. Em 2006, dois competidores do sexo masculino foram removidos na Austrália por agredirem uma mulher.

No Brasil, onde uma versão brasileira do programa é exibido na TV Globo, dois participantes foram expulsos da casa no mês passado: Antônio Carlos Júnior e Guilerme Aparecido Dantas Pinho, conhecidos como Cara de Sapato e MC Guimê.

Em uma festa, MC Guimê passou a mão no corpo de uma participante sem o seu consentimento. Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos forçados em uma participante. A Polícia do Rio abriu um inquérito para apurar se eles cometeram crime de importunação sexual.

Em 2012, o modelo paulista Daniel Echaniz foi eliminado do jogo por "grave comportamento inadequado". Uma investigação policial posterior concluiu que não houve crime.

Como a vítima soube do ataque

Um vídeo publicado pelo site espanhol El Confidencial revela o diálogo entre os produtores do Big Brother e a vítima no momento em que ela soube que havia um vídeo da agressão.

O diálogo acontece entre a vítima e uma voz que conversava individualmente com os participantes confinados na casa.

Vítima: As pessoas vão ver isso? (A narração promete que as imagens não serão mostradas ou compartilhadas de forma alguma). Onde ele está?

Voz: José María foi expulso definitivamente.

Vítima: Então eu não consigo nem conversar com ele, né?

Voz: Não. Queremos que você saiba que a organização não tolera esse tipo de comportamento.

Vítima: Nem eu tolero isso — como poderia? O que parece injusto é que não posso falar com ele porque ele não me disse nada. Bem, você sabe que ele não me contou; você sabe muito bem.

Voz: Queremos que saiba que tem todo o nosso apoio, psicológico e familiar.

Vítima: Eu não quero falar com um psicólogo. Eu quero conversar com meus amigos lá fora [na casa do Big Brother]. E eu preciso que você me assegure de que isso não será transmitido porque, obviamente, vou falar sobre tudo isso.

A Voz recusa seu pedido para ver seus colegas de casa.

Voz: Para você e José María, este assunto não deveria sair desta sala.