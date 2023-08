Por que jogadoras da Inglaterra pediram para não jogar Copa do Mundo com calção branco

Crédito, EPA Legenda da foto, As inglesas derrotaram a Nigéria nos pênaltis nas oitavas-de-final

Há 46 minutos

A seleção feminina de futebol da Inglaterra, que enfrentará a Colômbia no sábado por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo, parou de usar seus tradicionais calções brancos depois que as jogadoras levantaram preocupações sobre a menstruação.

Os uniformes com os quais jogam desde abril têm calção azul escuro.

Jogadoras inglesas como Beth Mead e Georgia Stanway se manifestaram contra os calções brancos durante a Euro 2022.

Na época, a Federação Inglesa de Futebol disse que analisaria a situação e levaria em consideração a opinião das jogadoras para projetos futuros.

"Queremos que nossas jogadoras sintam que têm nosso apoio contínuo neste assunto", disse a federação.

Primeiro, alguns clubes ingleses, como o Manchester City, decidiram mudar a cor dos calções de seus uniformes para atender às preocupações das jogadoras de usar branco durante o período das menstruação.

Depois, a Nike, fornecedora da seleção da Inglaterra e de outros 12 países, também redesenhou os uniformes para a Copa do Mundo, que é realizada na Austrália e na Nova Zelândia.

A mudança não foi apenas na cor, mas as novas peças também incorporaram um forro que protege contra possíveis vazamentos.

"Jogadoras de futebol profissionais jogam dois tempos de 45 minutos cada. Muitos nos disseram que podem passar vários minutos em campo se preocupando com a possibilidade de vazamentos", disse Jordana Katcher, vice-presidente global de roupas esportivas femininas da marca.

"Estamos entusiasmados em trazer essa inovação para todas as atletas femininas que jogam nas federações patrocinadas pela Nike."

Tendência no esporte feminino

“Queríamos garantir que nossas jogadoras estivessem concentratadas no jogo e não distraídas por essa preocupação”, disse Lisa Gibson, do Nike Advanced Innovation Collective.

A seleção neozelandesa, que já foi eliminada do torneio, também trocou o calção branco por modelos com cores escuras pelo mesmo motivo.

Hannah Wilkinson, uma jogadora do time, disse que a decisão foi "ótima para mulheres com qualquer tipo de preocupação menstrual".

Outras seleções, como a dos Estados Unidos, usam calção branco no atual campeonato.

Crédito, EPA Legenda da foto, O código de vestimenta de Wimbledon 2022 permitiu que as tenistas usassem calções em cores escuras pela primeira vez

A tendência segue o caminho de uma mudança histórica no código de vestimenta para o torneio de tênis de Wimbledon, em 2022.

Depois de mais de um século de tradição em que se exigia que todas as participantes vestissem "branco sobre branco" durante as partidas, no ano passado, os organizadores permitiram que as tenistas usassem pela primeira vez shorts escuros.

Ter uniformes que se adaptam aos seus corpos e às suas necessidades tem sido uma luta há anos para as atletas.

Por décadas, desde quando o futebol feminino foi banido da Inglaterra, as jogadoras de futebol usavam uniformes feitos para homens.

Para Ali Bowes, doutora em Sociologia do esporte, ainda há "lacunas, problemas e desafios" a serem resolvidos, como as chuteiras, que costumam ser criadas pensando no pé do homem.

De qualquer forma, a crescente visibilidade do futebol feminino tem atraído o interesse de estilistas e marcas de moda pelo esporte.

Calvin Klein e Gucci recentemente incluíram jogadoras de futebol em suas campanhas publicitárias, por exemplo.