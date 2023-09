Detetives amadores e caçadores de recompensa: os 'penetras' que buscaram brasileiro e irritaram polícia

As buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada nos Estados Unidos, e foragido há 14 dias, mobilizaram não só as autoridades, mas detetives amadores a caçadores de recompensa, passando por influenciadores.

A captura "acaba com o pesadelo das últimas duas semanas", disseram os três comissários do condado de Chester em comunicado conjunto.

Foi o caso do americano Ryan Davis, que trabalha como especialista em laboratório elétrico para uma empresa aeroespacial do estado americano da Virgínia.

Apesar disso, ele carregava uma arma de fogo e ficou sentado por horas no estacionamento no norte do Condado de Chester, no domingo (10/9), operando um drone para vasculhar os milharais e os matagais, segundo o jornal.