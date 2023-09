A descoberta arqueológica que muda o que se sabia sobre passado nômade dos humanos

As evidências, publicadas nesta quarta-feira (20) na revista Nature , sugerem que pessoas da idade da pedra podem ter usado a estrutura como abrigo.

Ele, cientista da Universidade de Liverpool, lidera o projeto de pesquisa Deep Roots of Humanity ("Raízes Profundas da Humanidade", em tradução livre), que escavou e analisou a madeira antiga.

Os pesquisadores também descobriram no local ferramentas antigas de madeira, incluindo varas para escavação. Mas o que mais gerou entusiasmo foram dois pedaços de madeira perpendiculares encontrados.

“Um está sobre o outro e ambas as toras de madeira têm entalhes”, relata o arqueólogo Geoff Duller, da Universidade de Aberystwyth.

"Isso faz com que os dois pedaços se encaixem para se tornarem objetos estruturais."

Perrice Nkombwe, do Museu Livingstone, na Zâmbia, participou da exploração e afirmou: "Fiquei espantada ao descobrir que o trabalho em madeira era uma tradição tão profundamente enraizada."

Até agora, as evidências do uso da madeira na vida humana antiga limitavam-se à produção de fogo e à fabricação de ferramentas, como varas de escavação e lanças.

Datação por luminescência

Uma das mais antigas descobertas de itens de madeira foi uma lança de 400 mil anos nas areias pré-históricas de Clacton-on-Sea, no Reino Unido, em 1911.

Mas nas margens sinuosas do rio acima da cachoeira de Kalambo, perto da fronteira entre a Zâmbia e a Tanzânia, os troncos encontrados ficaram alagados e conservados por milênios.

Ao longo do tempo, grãos de rocha absorvem a radioatividade natural do ambiente — basicamente carregando-se como se fossem pequenas baterias, explica Duller.

O tamanho das duas toras, a menor das quais com cerca de 1,5m, sugere que quem as juntou estava construindo algo substancial.

“Poderia ser uma estrutura para sentar na margem do rio e pescar”, explicou Duller.

Nenhum osso humano foi encontrado no local até agora.

E as toras de madeira encontradas são muito mais antigas do que os primeiros fósseis do homem moderno, o Homo sapiens, conhecidos, que têm cerca de 315 mil anos.