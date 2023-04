O casal que viaja em trailer há três anos para conhecer os 74 parques nacionais do Brasil

Dennis e Letícia em visita no Parque Nacional da Serra das Confusões, no Piauí

Desde 2021 morando em um pequeno trailer, Dennis Hyde, de 42 anos, e Letícia Alves, de 38, percorrem o Brasil com um objetivo audacioso e, até onde se sabe, nunca antes conquistado: conhecer todos os 74 parques nacionais do país.

Apesar da extensão do parque, os dois foram os únicos visitantes do parque naquele mês, o que chamou a atenção deles.

"Conversando com o Jadiel, nosso guia, perguntamos o que acontecia então no dia a dia, sem muitas visitas turísticas. Ele contou que tinha gente tirando árvores para fazer carvão, caça, várias atividades ilegais acontecendo. Os parques não têm cercas, não tem guardas."

Dennis lembra que voltaram para casa com inquietações, sentindo que precisavam conhecer e valorizar mais os patrimônios naturais do Brasil antes que fosse tarde.

Macaco-prego no Parque Nacional do Ubajara, no Ceará

Primeiro, a ideia do casal era continuar trabalhando na capital paulista – ele, como economista, atuando na área do mercado financeiro há duas décadas, e ela, psicóloga junguiana com seu consultório próprio – e visitar os parques em todas as férias anuais.