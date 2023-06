Mulher que 'acordou' no próprio funeral morre dias depois de voltar ao hospital

Uma mulher de 76 anos que havia chocado os familiares ao acordar em meio a seu funeral faleceu no último dia 16 de junho no Equador.

Bella Montoya foi declarada morta em um hospital na cidade de Babahoyo, no centro do país, em 9 de junho. Depois de ter sido encontrada lutando para respirar dentro do caixão, foi levada às pressas de volta à unidade de saúde.