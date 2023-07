Quem foi o verdadeiro Robert Oppenheimer, criador da bomba atômica

Eram as primeiras horas do dia 16 de julho de 1945. Robert Oppenheimer esperava em um bunker de controle por um momento que mudaria o mundo.

A cerca de 10 km de distância dali, ocorreria o primeiro teste de uma bomba atômica do mundo – o chamado teste Trinity – nas areias brancas do deserto de Jornada del Muerto, no Novo México (Estados Unidos).

Ele sempre foi magro, mas três anos como diretor do “Projeto Y” (o braço científico do “Distrito de Engenharia de Manhattan”, que havia projetado e construído a bomba) fizeram com que seu peso caísse para apenas 52 kg. E, com 1,78 m de altura, ele parecia extremamente magro.

Aquele dia em 1945 é um dos diversos momentos importantes da vida de Robert Oppenheimer descritos pelos historiadores Kai Bird e Martin J. Sherwin na sua biografia American Prometheus (“Oppenheimer: O triunfo e a tragédia do Prometeu americano, Ed. Intrínseca, 2023), publicada em 2005. O livro foi a base do novo filme biográfico Oppenheimer, que estreia no Brasil e nos Estados Unidos em julho.

Enquanto o estrondo tomava conta do cenário e a nuvem em forma de cogumelo subia no céu, a expressão de Oppenheimer ficava relaxada, em sinal de “tremendo alívio”. E, minutos depois, seu amigo e colega Isidor Rabi pode observá-lo à distância.

“Nunca esquecerei seus passos; nunca esquecerei a forma como ele saiu do carro...”, contou ele. “Seu andar era como [no filme] Matar ou Morrer ... empertigado daquela forma. Ele havia conseguido.”

Em entrevistas concedidas nos anos 1960, Oppenheimer acrescentou ainda mais seriedade à sua reação. Ele afirmou que, nos momentos após a detonação, veio à sua mente um verso do Bhagavad Gita , o livro sagrado do hinduísmo: “Agora, eu me tornei a morte, o destruidor de mundos.”

‘The Gadget’ (‘O Dispositivo’) foi colocado no alto de uma torre para o teste Trinity em 1945, a primeira bomba nuclear detonada no planeta.

Em uma reunião com seus colegas militares, ele parecia ter esquecido tudo sobre as “pobres pessoas”. Bird e Sherwin relatam que, na verdade, ele estava concentrado na importância das condições certas para o lançamento da bomba.

Quando ele anunciou a uma multidão de colegas o sucesso do bombardeio em Hiroshima, no Japão, menos de um mês depois do teste Trinity, um observador notou a forma com que Oppenheimer “apertava e movia sua mão sobre a cabeça, como um pugilista vitorioso” – tudo ao som de entusiásticos aplausos.

O 'enigma'

Robert Oppenheimer (1904-1967) era o coração intelectual e emocional do Projeto Manhattan, que produziu a primeira bomba atômica. Mais do que qualquer outra pessoa, ele fez da bomba uma realidade.

Seu colega Jeremy Bernstein trabalhou com Oppenheimer depois da guerra e ficou convencido de que ninguém mais poderia ter desenvolvido aquele projeto. Em sua biografia publicada em 2004, Portrait of an Enigma (“Retrato de um enigma”, em tradução livre), ele escreveu:

Pelo relato de Bird e Sherwin, as contradições do caráter de Oppenheimer – as qualidades que seus amigos e biógrafos tiveram dificuldade de explicar – parecem ter estado presentes desde o início da vida.

A família morava em um grande apartamento no lado superior oeste de Manhattan, com três empregadas e um motorista. Obras de arte europeias adornavam as paredes da residência.

“Não é engraçado virar as páginas de um livro e dizer ‘sim, sim, é claro, eu sei disso’”, comentou ele certa vez com outro amigo.

“Trabalho e escrevo inúmeras teses, observações, poemas, contos e inutilidades... crio mau cheiro em três laboratórios diferentes... sirvo chá e falo com conhecimento para algumas almas perdidas, saio no fim de semana para destilar a energia negativa na forma de risadas e exaustão, leio grego, cometo gafes, procuro cartas na minha mesa e desejo que estivesse morto. Voilà.”

Cartas posteriores reunidas por Smith e Weiner revelam que os problemas prosseguiram ao longo da sua pós-graduação em Cambridge, no Reino Unido. O tutor de Oppenheimer insistia em aplicar trabalho de laboratório, o que era uma das fraquezas do cientista.

Ainda naquele ano, a intensidade de Oppenheimer quase causou um desastre, quando ele deixou deliberadamente uma maçã envenenada com substâncias químicas do laboratório na mesa do seu tutor. Seus amigos especularam posteriormente que sua ação pode ter sido causada por inveja e sentimentos de inadequação.

“Ele pulou em cima de mim por trás com uma alça de bagagem”, relembrou Fergusson, “e a enrolou no meu pescoço... Consegui sair de lado e ele caiu no chão, chorando.”

Ciência e poesia

Segundo Bird e Sherwin, ele leu Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust (1871-1922), durante um feriado na Córsega (Itália). No livro, ele encontrou um pouco de reflexão sobre o seu próprio estado de espírito, o que o tranquilizou, abrindo espaço para um modo de ser mais solidário.

Ele decorou um trecho do livro sobre a “indiferença aos sofrimentos causados”, que é uma “forma terrível e permanente de crueldade”. Essa questão do comportamento em relação ao sofrimento se tornaria um interesse permanente para Oppenheimer, orientando suas preferências sobre textos filosóficos e espirituais por toda a vida – o que teria papel importante no trabalho que definiria sua carreira.

No início de 1926, ele conheceu o diretor do Instituto de Física Teórica da Universidade de Göttingen, na Alemanha, que se convenceu rapidamente dos talentos de Oppenheimer como teórico e o convidou para estudar ali.

Ele conseguiu seu título de PhD e cursou pós-doutorado no ano seguinte. O físico também passou a fazer parte de uma comunidade que estava liderando o desenvolvimento da física teórica, conhecendo cientistas que se tornariam amigos de toda a vida. Muitos acabariam trabalhando com ele em Los Alamos.

O professor

A filosofia hindu

No início dos anos 1930, enquanto desenvolvia sua carreira acadêmica, Oppenheimer continuou a explorar as ciências humanas.

Foi nesse período que ele descobriu os textos hindus. Ele aprendeu sânscrito para ler o Bhagavad Gita no idioma original. Foi dali que extrairia a famosa citação “agora, eu me tornei a morte”.

A história do Bhagavad Gita, baseada na guerra entre dois ramos de uma família aristocrática, ofereceu a Oppenheimer uma base filosófica que se aplicava diretamente à ambiguidade moral confrontada por ele no Projeto Y.

“Portanto, acho que tudo aquilo que evoca a disciplina: o estudo e nossos deveres para com os homens e a comunidade, a guerra... deve ser acolhido por nós com profunda gratidão; pois, somente com isso, podemos atingir o mínimo de desapego; e, só assim, podemos conhecer a paz.”

Os dois continuaram a se ver ocasionalmente depois que Oppenheimer se casou com a bióloga Katherine “Kitty” Harrison (1910-1972) em 1940. Harrison trabalharia com Oppenheimer no Projeto Y como flebotomista, pesquisando os perigos da radiação.

Robert Oppenheimer em momento de descontração com a família. Sua esposa, Katherine ‘Kitty’ Harrison, era bióloga e trabalhou com ele no Projeto Y

Surge o Projeto Manhattan

Em 1939, os físicos estavam muito mais preocupados com a ameaça nuclear do que os políticos. Foi uma carta de Albert Einstein que chamou a atenção dos principais líderes do governo americano para o assunto.

A reação foi lenta, mas o alarme continuou a soar na comunidade científica, até que o presidente americano Franklin D. Roosevelt (1882-1945) foi convencido a agir. E, como um dos principais físicos do país, Oppenheimer esteve entre os diversos cientistas indicados para começar a examinar com mais seriedade o potencial das armas nucleares.

“Estou eliminando todas as conexões com comunistas”, disse ele a um amigo na época. “Porque, se não o fizer, o governo terá dificuldade de me usar. Não quero deixar que nada interfira com minha utilidade para a nação.”

O general Leslie Groves (1896-1970), líder militar do Distrito de Engenharia de Manhattan, era o responsável por encontrar um diretor científico para o projeto da bomba. Uma biografia de 2002, Racing for the Bomb (“A corrida para a bomba”, em tradução livre), afirma que Groves enfrentou oposição quando propôs que Oppenheimer fosse esse líder científico.

“Eu me convenci de que não só ele era leal, mas que não deixaria que nada interferisse com o desempenho bem sucedido da sua tarefa e, portanto, com o seu lugar na história da ciência”, declarou o chefe de segurança do Projeto Manhattan.

No livro The Making of the Atomic Bomb (“A fabricação da bomba atômica”, em tradução livre), de 1988, o amigo de Oppenheimer Isidor Rabi (1898-1988) é citado dizendo que esta era “uma nomeação muito improvável”, mas ele concordou posteriormente que havia sido “um verdadeiro golpe de gênio da parte do general Groves”.