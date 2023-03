Caminhada diária pode prevenir até 10% das mortes prematuras, indica estudo

Você não precisa ser um atleta ou praticar esportes para sentir os benefícios do exercício físico — encaixar uma caminhada acelerada na sua rotina pode ser o bastante, sugere uma análise feita por pesquisadores do Reino Unido.

Mas, de acordo com os pesquisadores da Universidade de Cambridge, praticar algum exercício é melhor do que não fazer nada.

O NHS, serviço público de saúde britânico, recomenda que todo mundo faça de 150 a 300 minutos de atividade física que aumente a frequência cardíaca toda semana — ou de 75 a 150 minutos de atividade vigorosa por semana, aquela faz você respirar com dificuldade.

O exercício regular reduz a gordura corporal e a pressão arterial, ao mesmo tempo que melhora o condicionamento físico, o sono e a saúde do coração a longo prazo.

Os benefícios do exercício foram ainda maiores para alguns tipos de câncer específicos, como de cabeça e pescoço, gástrico, leucemia e cânceres no sangue, mas menores para câncer de pulmão, fígado, endometrial, de cólon e mama.

A análise, publicada no British Journal of Sports Medicine, foi baseada em pesquisas publicadas anteriormente sobre os benefícios do exercício em aproximadamente 100 grandes estudos e quase 200 artigos revisados ​​por pares para obter uma visão geral das evidências.