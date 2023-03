'Depressão de adolescentes é hoje mais frequente e tem maior risco de suicídio'

A psiquiatra infanto-juvenil chilena Ana Marina Briceño tem 20 anos de experiência no atendimento a adolescentes deprimidos - algo que se limitava a seu âmbito profissional até que, pouco depois do início da pandemia de covid-19, sua própria filha foi diagnosticada com ansiedade e depressão.