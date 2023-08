Por que funcionários estão ficando egoístas e menos leais a empresas

Elizabeth Bennett

BBC Worklife

Há 9 horas

Funcionários que se gabam das empresas para as quais trabalham parecem ser cada vez mais raros. Agora, eles estão priorizando a si mesmos.

Por anos, uma característica marcante de bairros como Canary Wharf, em Londres, ou o Distrito Financeiro de Manhattan era trabalhadores vestindo coletes de fleece com os logos de suas empresas.

Não era apenas um sinal de códigos de vestimenta menos formais no mundo corporativo - era um distintivo de orgulho na empresa para a qual se trabalhava.

No entanto, esse tipo de lealdade explícita dos funcionários pode estar enfraquecendo. Em um mundo de trabalho transformado, onde a tecnologia está se desenvolvendo rapidamente e as prioridades dos trabalhadores mudaram, especialistas afirmam que as pessoas estão menos propensas a colocar a empresa em primeiro lugar ao pensar e falar sobre suas carreiras.

Em vez disso, as pessoas estão destacando suas qualidades pessoais acima das empresas em seus currículos.

Tim Oldman, Fundador e CEO da Leesman, que mede a experiência dos funcionários no ambiente de trabalho, viu isso em ação ao buscar novos talentos para sua própria empresa.

Isso ocorre frequentemente no LinkedIn, acrescenta ele, onde muitos trabalhadores agora optam por colocar seus nomes e habilidades em seus títulos de perfil, empurrando os detalhes de seus empregadores atuais para mais abaixo na página. Isso é em contraste a abordagem tradicional, onde os usuários começavam seus perfis com o cargo e a empresa em primeiro lugar.

Essa abordagem de destacar conquistas pessoais em vez de identidade no local de trabalho faz sentido no cenário atual, onde os recrutadores estão focando em conjuntos específicos de habilidades em suas buscas e abordagens, diz Dana Minbaeva, professora de gestão de recursos humanos do King's College London.

Ela atribui isso, em parte, a uma mudança mais ampla em direção a uma economia baseada em habilidades.

"Estamos operando em um ambiente em que as habilidades e competências individuais são consideradas seus ativos mais valiosos", diz ela. Os trabalhadores mais valiosos no mercado de trabalho devem ter a capacidade de adaptar sua expertise pessoal a tecnologias emergentes, como a IA generativa.

A crescente globalização junto com o rápido desenvolvimento tecnológico está impulsionando a mudança para um mercado de trabalho baseado em habilidades, acredita Aaron Taylor, chefe da escola de gestão de recursos humanos da Arden University, Reino Unido.

"Conjuntos de habilidades que estão em demanda estão mudando rapidamente e os funcionários querem mantê-los atualizados por razões pessoais, profissionais ou financeiras", diz ele.

Em outras palavras, os funcionários estão se tornando mais valiosos pelas habilidades que possuem, em vez do pedigree que carregam. E à medida que os recrutadores entram em contato, esses trabalhadores sabem disso.

O fator da lealdade

À medida que as competências se tornam mais importantes do que o prestígio da empresa no mercado de trabalho atual, muitos funcionários estão se tornando cada vez menos leais aos seus empregadores.

Em vez de permanecer em uma corporação prestigiosa apenas por causa de seu nome, os especialistas afirmam que os trabalhadores podem estar mais propensos a se mover entre empresas, buscando oportunidades onde suas habilidades possam ser cultivadas e desenvolvidas.

Como resultado dessa mudança na lealdade, Minbaeva diz que os trabalhadores estão se desvinculando psicologicamente das suas antigas lealdades a uma única empresa.

Em parte, ela acredita que isso ocorre porque os funcionários têm mais probabilidade de examinar e até mesmo desafiar os valores arraigados e a cultura de seus locais de trabalho e líderes.

"Os trabalhadores mais jovens estão muito mais ativamente envolvidos em examinar e avaliar se as ações de uma empresa estão alinhadas com suas próprias crenças e valores, agenda de sustentabilidade e outras promessas feitas a várias partes interessadas", diz ela. Simplificando, eles agora estão dispostos a deixar uma empresa que não corresponda aos seus próprios ideais.

Taylor diz que a pandemia também levou os trabalhadores a exigirem mais autonomia no local de trabalho. "As pessoas querem mais controle sobre o equilíbrio entre trabalho e vida", diz ele.

"Há muito menos ênfase em permanecer leal e 'se manter firme' em um emprego e muito mais ênfase em encontrar um emprego que atenda às próprias necessidades e preferências dos trabalhadores", acrescenta ele.

Além disso, Oldman acredita que quanto menos tempo os funcionários passam nos escritórios físicos, mais eles podem traçar uma linha entre si e seus empregos. "Os funcionários que frequentam o escritório se beneficiam menos da lealdade potencial à marca e dos benefícios que os ótimos escritórios podem incutir. Eles também perdem as interações sociais não estruturadas com colegas que servem para criar e reforçar a coesão social e o senso de propósito comum", diz ele.

Quando a conexão física com o escritório é o que Oldman chama de "relação passageira", os funcionários se importam menos com a empresa e, consequentemente, são mais propensos a não pensar duas vezes em mudar de emprego.

Em última análise, os especialistas acreditam que essa diminuição na lealdade tradicional ao empregador está tornando mais fácil - e mais sensato - para os trabalhadores pensarem em suas habilidades primeiro.

Olhando para o futuro, os especialistas acreditam que os funcionários estarão cada vez mais pensando em seu trabalho e habilidades primeiro, e não no nome na porta.