Peixe ou rosto fantasmagórico? As fotos vencedoras de prêmio sobre vida selvagem

O que você vê quando olha para esta foto?

A imagem parece mostrar um rosto enorme e assustador emergindo subitamente do oceano.

Mas, na verdade, o que você está vendo é um peixe-stargazer que se enterra no chão arenoso do Mediterrâneo.

A foto foi tirada por Pietro Formis, da Itália, e está entre várias muito bem avaliadas no Wildlife Photographer of the Year deste ano.

Formis explicou que normalmente não tira fotos para competições. Ele enviou esta imagem porque "gostou muito", mas não esperava ganhar qualquer menção honrosa.

"Estou super feliz e estou contando os dias para a cerimônia. Acho que vou ver a maioria dos meus, vou dizer colegas, mas eles são meus heróis e o topo da fotografia, então não consigo descrever o quão feliz estou", disse Formis.

Os vencedores gerais do concurso Wildlife Photographer of the Year serão anunciados em uma cerimônia de premiação em 10 de outubro.

A exposição anual do Natural History Museum britânico, que apresenta 100 fotografias escolhidas entre as milhares que participaram do concurso, abrirá na sexta-feira seguinte, 13 de outubro, e, como de costume, seguirá em turnê pelo mundo.

Role esta página para baixo e você poderá apreciar algumas das outras imagens altamente recomendadas neste que é o 59º ano do concurso.

O peixe-stargazer do Atlântico, cujo nome científico é Uranoscopus scaber, é assim chamado porque seus olhos se projetam para cima.

. Eles também são predadores e, para capturar suas presas, se escondem sob a areia com apenas os olhos e a boca visíveis - é isso que você pode ver na foto de Formis.

"Para mim, parece uma máscara vodu ou um rosto humano, e essas são as espécies que mais gosto, as espécies que têm um rosto parecido com o humano, com olhos grandes e boca grande. É um animal lindo", disse Formis.

Formis explicou que, ao usar luz concentrada de um flash, uma velocidade lenta do obturador e movimentos deliberados, ele conseguiu fotografar o peixe-stargazer quase iluminado na água azul cristalina.

"Para mim, é como uma cascata e, de repente, você vê esse rosto assustador por trás. Tirei algumas imagens diferentes, mas esta é a que mais gosto", disse ele.

A fotografia subaquática se tornou quase uma "obsessão" para Formis desde que seu pai - também fotógrafo - o levou para mergulhar e mudou sua vida.

"Ir para a água e tirar fotos de toda essa beleza é algo que me sinto privilegiado em fazer", disse ele.

Galinha-d'água no gelo por Zhai Zeyu, China

Crédito, Zhai Zeyu

Zhai Zeyu observou enquanto galinhas-d'água tentavam cruzar um lago congelado no nordeste da China.

Após se debaterem na água em busca de comida, essa galinha-d'água finalmente capturou um loche.

Categoria: Jovem Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, 10 Anos ou Menos

Pássaros de Fogo por Elza Friedländer, Alemanha

Crédito, Elza Friedländer

Um fogo controlado foi aceso em uma área da Maasai Mara no Quênia. Pouco depois, centenas de pássaros - especialmente cegonhas e gaviões - chegaram à cena.

Elza observou que, embora a maioria das aves se mantivesse à distância, as cegonhas se aproximaram do fogo em busca de presas fáceis.

Categoria: Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, Aves

Rodeio na floresta por Atsuyuki Ohshima, Japão

Crédito, © ATSUYUKI OHSHIMA

Atsuyuki Ohshima capturou esta foto de uma jovem fêmea de macaco Yakushima desfrutando de um passeio nas costas de um veado. Na Ilha de Yakushima, isso é raro, mas não inédito.

Categoria: Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, Mamíferos

A abelha alvenária no trabalho por Solvin Zankl, Alemanha

Crédito, Solvin Zankl

Uma abelha alvenária constrói o teto de seu ninho enquanto memoriza pontos de referência ao seu redor, permitindo que ela possa encontrar o ninho novamente. Solvin gradualmente movia seu equipamento em direção ao ninho toda vez que a abelha voava para longe, e após duas horas, a abelha estava usando seu equipamento como um ponto de referência.

Categoria: Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, Invertebrados

Filhote de guerra por Michał Siarek, Polônia

Crédito, MICHAŁ SIAREK

Enquanto documentava a evacuação de animais da Ucrânia devastada pela guerra, Michał capturou o momento em que uma equipe abriu uma caixa para verificar um filhote de tigre evacuado.

Categoria: Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, Fotojornalismo

