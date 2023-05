Aos 98 anos, integrante da Resistência Francesa rompe silêncio sobre execução de nazistas: 'Cavaram as próprias covas'

Edmond Réveil, hoje com 98 anos, guardou segredo sobre execução em massa por 75 anos, até mesmo da família

Escavações devem começar em breve com o objetivo de encontrar os corpos de até 40 soldados alemães que foram executados pela Resistência Francesa em junho de 1944.

O plano surgiu depois que, recentemente, um ex-combatente da Resistência quebrou oito décadas de silêncio para revelar como os soldados alemães foram mortos em uma floresta perto de Meymac, no centro da França.

Edmond Réveil, 98 anos, é o último sobrevivente da unidade local do grupo de resistência FTP (Francs et Tireurs Partisans) e testemunhou pessoalmente a execução em massa em um local chamado Le Vert.

O comandante do destacamento, cujo codinome era Hannibal, "chorou feito criança quando recebeu a ordem", lembrou Réveil.

Então, inesperadamente, em 2019, ele se levantou no final de uma reunião local da Associação Nacional de Veteranos e anunciou que tinha algo a dizer.

Antes que as autoridades locais pudessem tomar outras medidas, no entanto, veio a pandemia de covid-19.

Apenas algumas semanas atrás, o caso foi reaberto, e a história foi divulgada no jornal local La Montagne nesta terça-feira (16/05).

Pouco depois do Dia D, que ocorreu em 6 de junho de 1944, os combatentes da Resistência realizaram uma espécie de levante em Tulle, capital do departamento de Corrèze, durante o qual entre 50 e 60 soldados nazistas foram presos.

Mas, em 9 de junho, os alemães retaliaram o aprisionamento com o enforcamento público de 99 reféns.

'Contra a violência'

Réveil havia participado do levante de Tulle e depois se juntou ao grupo de escolta que se dirigia para o leste.

"Nenhum dos grupos da Resistência queria nada [com os prisioneiros]. Não sabíamos o que fazer com eles", lembrou.

"Se um prisioneiro quisesse fazer xixi, ele precisava ser vigiado por dois de nós. Não tínhamos nada planejado quanto à alimentação. Estávamos sob as ordens de um centro de comando aliado em Saint-Fréjoux, e foram eles que deram a ordem para matá-los."

Entre os prisioneiros, estava uma francesa que havia colaborado com a Gestapo (polícia secreta nazista). Nenhum dos combatentes da Resistência queria atirar nela, então eles sortearam para decidir quem faria isso e ela foi morta.

Nas próximas semanas, oficiais da Comissão Alemã de Sepulturas de Guerra (VDK) devem ir a Meymac. A primeira tarefa deles será usar um radar de penetração no solo para saber o local exato das covas.

Historiadores locais disseram que 11 corpos alemães foram exumados de Le Vert em 1967, mas as escavações pararam e nenhum registro foi mantido sobre o local exato em que isso ocorreu. Uma vez que o caso é muito sensível e, àquela altura, apenas 23 anos haviam passado desde a execução dos soldados nazistas, a operação foi envolta em segredo.

No entanto, um morador da região que era criança em 1967 lembra-se de ter visto as escavações e deu uma indicação aproximada de onde podem estar as covas de cerca de 40 soldados.