China cogita proibir roupas que 'atentem contra espírito nacional'

As controversas cláusulas sugerem que as pessoas que vistam ou forcem outras pessoas a usarem roupas e símbolos que "minam o espírito ou ferem os sentimentos da nação chinesa" podem ser detidas por até 15 dias e multadas em até 5.000 yuans (ou R$ 3.400).

E no início do mês passado, pessoas que usavam roupas com estampas de arco-íris foram impedidas de entrar em um show do cantor taiwanês Chang Hui-mei em Pequim.