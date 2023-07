Quem é o apresentador da BBC no centro de escândalo no Reino Unido

Huw Edwards é apresentador do telejornal Ten O'Clock News.

Há 1 hora

A esposa do jornalista britânico Huw Edwards disse que seu marido é o apresentador da BBC acusado de fazer pagamentos em troca de imagens sexualmente explícitas.

Edwards foi suspenso pela BBC no domingo (9/7). A emissora já o havia identificado, mas, até a revelação por sua esposa, não podia divulgar nome por questões legais.

Investigadores da Polícia de Londres encerraram sua apuração do caso e concluíram que não há provas de que potenciais crimes tenham sido cometidos.

Fim do Matérias recomendadas

A BBC esclareceu que a polícia havia pedido anteriormente à empresa para interromper suas próprias investigações enquanto as autoridades apuravam os fatos e que esse trabalho será retomado agora.

"Vamos avançar com esse trabalho, garantindo uma avaliação completa dos fatos, enquanto continuamos atentos ao nosso dever de cuidado com todos os envolvidos.”

O tabloide britânico The Sun publicou na sexta-feira (7/7) que o apresentador teria feito pagamentos a uma pessoa jovem - inicialmente de 17 anos - em troca do recebimento de fotos explícitas.

Na quarta-feira (12/7), o The Sun citou novas denúncias - incluindo a de que o apresentador teria violado as regras de isolamento da pandemia em 2021 para se encontrar uma pessoa que conheceu em um site de relacionamentos.

Katie Razzall, editora de cultura da BBC, disse que a revelação do nome de Huw Edwards é "um grande choque para os telespectadores", bem como "um grande choque para todos nós da BBC News".

"Esta é uma notícia muito dramática, este é um homem que incorporou os valores da BBC, tem sido o rosto da BBC, segurou as mãos dos telespectadores em tantas partes importantes da história de nossa nação - sejam eleições, eventos reais, a morte da rainha ou a coroação do rei", diz Razzall.

Huw Edwards trabalha na BBC há quatro décadas, incluindo duas décadas como o principal apresentador do mais importante noticiário da emissora, Ten O'Clock News.

Ele noticiou muitos momentos importantes, incluindo a morte e o funeral da rainha Elizabeth 2ª, os casamentos dos príncipes William e Harry, os Jubileus de Diamante e Platina da rainha, a posse do presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a morte de Nelson Mandela.

Ele cresceu no País de Gales e estudou na Universidade de Cardiff, onde agora é professor honorário de Jornalismo.

O jornalista mora em Londres com sua esposa e cinco filhos. Ele já se pronunciou no passado sobre problemas que teve com depressão.