A volta por cima da nova mulher mais rápida do mundo, barrada de Olimpíada por fumar maconha

A corredora americana Sha'Carri Richardson, que havia sido suspensa do atletismo por uso de maconha, alertou suas rivais nos 100 metros livres durante toda a temporada: "Não estou apenas de volta, estou melhor". Ela estava certa.

Agora, no Campeonato Mundial de Atletismo, as maiores velocistas do mundo viram o que essa americana de 23 anos é capaz de fazer.