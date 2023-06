As escolas americanas que proibiram a Bíblia por ser 'vulgar e violenta'

A mudança acontece após uma reclamação de um pai. Ele defendeu que a Bíblia do Rei Jaime (a versão usada pela Igreja Anglicana) contém material inadequado para as crianças.

As autoridades dizem que já removeram as sete ou oito cópias da Bíblia que eram mantidas no local. Elas ponderaram que o texto nunca fez parte do currículo dos alunos.