Golpe no Gabão: o que está acontecendo e quem é Ali Bongo?

Por que os militares tomaram o poder?

Os defensores e executores do golpe discordam do resultado oficial das eleições, que diziam que Ali Bongo havia recebido dois terços dos votos.

Os chefes do exército disseram que decidiram "defender a paz ao colocar um fim no atual regime", acrescentando que as eleições "não atenderam aos critérios de transparência, credibilidade e inclusão que o povo do Gabão tanto esperava".