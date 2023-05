Reino Unido anuncia que vai contribuir para Fundo Amazônia

O petista está no Reino Unido para a coroação do rei Charles 3º, que acontece neste sábado (6/5).

Fundo Amazônia

Em abril deste ano, os Estados Unidos anunciaram que contribuiriam com US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões) para o fundo.

O fundo foi reativado em janeiro deste ano, após o início do terceiro mandato de Lula — ele havia sido suspenso no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL) porque Alemanha e Noruega, principais doadores, discordaram do modelo de administração.