Coroação de Charles 3º: por que príncipe Harry não estava na sacada do palácio de Buckingham?

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Harry está em conflito com sua família

Há 1 hora

Algo que muitos estavam se perguntando é se o príncipe Harry faria uma aparição ao lado da família real na sacada do Palácio de Buckingham na coroação do rei Charles 3º.

O momento encerra os ritos de coroação da realeza britânica e se tornou um dos mais icônicos e aguardados pelo público.

Desde a coroação de Edward 7º, em 1902, é tradição que o novo monarca faça uma saudação ao público da sacada de Buckingham, acompanhado de membros da família real.

Mas Harry não estava entre os presentes no local. O príncipe não foi convidado a se juntar a sua família na sacada, segundo apurou a BBC.

Na sacada, ao lado de Charles 3º e da rainha Camilla, estavam o príncie William, irmão de Harry e que deve susceder o novo monarca, a mulher de William, a princesa Kate Middleton, e os três filhos do casal, além de outros membros sêniores da realeza.

O duque de Sussex, que compareceu ao serviço religioso na Abadia de Westminster anteriormente, dirigiu-se em seguida para o aeroporto de Heathrow, em Londres.

Tensão na família real

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Desde a coroação de Edward 7º, em 1902, momento é tradição

A princípio, não estava claro se Harry compareceria à coroação de seu pai, mas ele confirmou que estaria na Abadia de Westminster, onde a coroação ocorreu de fato.

Sozinho, Harry ficou na terceira fila da Abadia, onde sentou-se ao lado de suas primas Beatrice e Eugenie com seus respectivos maridos.

Esta foi a primeira vez que ele foi visto com a família real desde o lançamento do livro de memórias dele, Spare.

O livro do príncipe Harry revelou com detalhes a profundidade dos desentendimentos com outros membros da família real e, desde então, ele falou sobre se sentir "diferente" do resto de sua família.

Sua mulher, Meghan Markle, e seus dois filhos, não foram ao Reino Unido para a ocasião.

A decisão de Meghan de rejeitar o convite foi vista como parte dessas tensões familiares contínuas e não resolvidas.

A coroação caiu no mesmo dia do quarto aniversário do filho do casal, o príncipe Archie, que ficou nos Estados Unidos com a mãe.

Em janeiro de 2020, Harry e Meghan anunciaram que estavam se afastando de seus deveres como parte da família real britânica ao deixarem de serem membros seniores da realeza britânica.

Os dois disseram na época que tinham o objetivo de "trabalhar a fim de ser financeiramente independentes".

Príncipe Andrew

O príncipe Andrew, o segundo filho da rainha Elizabeth 2ª e irmão de Charles 3º, também não estava entre os que acompanharam o novo rei e a rainha Camilla na sacada de Buckingham.

Andrew deixou as funções reais em 2019, após uma polêmica entrevista no programa da BBC Newsnight sobre acusações de que ele havia abusado sexualmente de Virginia Giuffre. Ele negou repetidamente as acusações.

Em fevereiro de 2022, o duque de York pagou uma quantia não revelada para resolver o processo de agressão sexual que Giuffre moveu contra ele nos Estados Unidos.

Nem ele nem Harry acompanharam Elizabeth 2ª na sacada de Buckingham para a abertura das celebrações do jubileu de platina da mãe de Charles 3º.