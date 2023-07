Os motivos que levaram planeta a ter dia mais quente já registrado

Pesquisadores americanos disseram que o valor é o mais alto desde que o monitoramento por satélite começou, em 1979, e possivelmente desde que há registros por instrumentos mais antigos, desde o final do século 19.

Os cientistas acreditam que uma combinação do evento climático natural El Niño e as contínuas emissões de dióxido de carbono pela humanidade estão aumentando o calor.

O mês passado também foi confirmado como o junho mais quente já registrado no mundo.

Fim do Matérias recomendadas

Os especialistas estão preocupados com o aumento das temperaturas em terra e no mar.

O calor recorde da primavera na Espanha e em muitos países da Ásia foi seguido por ondas de calor no mar em pontos onde isso é bastante incomum, como o Mar do Norte.

Nesta semana, a China continuou sofrendo com uma duradoura onda de calor, enquanto o sul dos EUA também está passando por condições sufocantes.

Pedestres em frente ao Museu do Palácio, em Pequim; China está enfrentando uma onda de calor duradoura

"A temperatura média do ar na superfície atingir 17°C pela primeira vez desde que temos registros confiáveis ​​é um marco simbólico significativo em nosso mundo em aquecimento", avalia o climatologista Leon Simons.

A Oscilação Sul do El Niño, ou ENSO, tem três fases diferentes: quente, fria ou neutra. É a flutuação mais poderosa no sistema climático da Terra.

"Agora que a fase mais quente do El Niño está começando, podemos esperar muito mais recordes diários, mensais e anuais no próximo um ano e meio."

"As chances são de que julho seja o mês mais quente de todos os tempos: desde 'sempre' significa desde o período Eemiano, há cerca de 120.000 anos", diz Haustein.

"Embora as temperaturas do Hemisfério Sul caiam um pouco nos próximos dias, as chances são de que julho e agosto tenham dias ainda mais quentes, já que o El Niño está em pleno andamento".