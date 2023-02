Os cinco terremotos mais fortes da história

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Destruição deixada por terremoto no Chile em 1960

Há 1 hora

Um terremoto atingiu nesta segunda-feira (6/2) o sudeste da Turquia, matando mais de mil pessoas. De magnitude 7,8, o tremor está entre os mais fortes dos últimos anos.

Mas tremores muitos mais potentes e mortais já atingiram o planeta no passado. O mais violento de que se tem registro aconteceu no Chile, em 1960, com 9,5 de magnitude, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro do terremoto foi localizado em Valdivia, no sul do país, e deixou 2 mil mortos e 2 milhões de feridos. Provocou ainda erupções de vulcões e um maremoto que destruiu cidades do litoral chileno.

No século 21, os tremores mais fortes foram registrados na Indonésia, em 2004, e no Japão, em 2011.

Os dois episódios estão empatados com 9,1 de magnitude. Mas a tragédia deixada pelo terremoto na costa oeste da ilha indonésia de Sumatra foi maior.

O tsunami que se seguiu atingiu 14 países do Sul da Ásia e do leste da África. Ao todo, cerca de 230 mil pessoas morreram ou ficaram desaparecidas e 1,7 milhão ficaram desabrigadas.

Considerando todos os tremores registrados neste século, o que abalou Turquia e Síria nesta segunda estaria entre os 20 mais fortes, empatado com outros de magnitude 7,8. São eles o registrado na costa do no Alaska, nos EUA, em 2020, e no Nepal em 2015. Este último deixou quase 9 mil mortos.

Pelo critério de número de vítimas fatais, o terremoto de 2010 no Haiti ainda é o mais mortal na lista da USGS (apesar de não estar entre os mais intensos): deixou 316 mil mortos.

Confira, a seguir, a lista dos cinco maiores terremotos já registrados, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

1 - Chile

Data: 22/05/1960

Magnitude: 9,5

Na noite de 22 de maio de 1960, o Chile foi atingido em cheio pelo maior terremoto registrado no planeta.

Aproximadamente 1,6 mil pessoas morreram, 3 mil ficaram feridas e mais de 2 milhões perderam suas casas. O prejuízo estimado para o Chile foi de US$ 550 milhões (ou R$ 2,8 bilhões).

O terremoto foi seguido por um tsunami, que deixou 61 mortos no Estado americano do Havaí, 138 no Japão e 32 nas Filipinas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Cenas deixadas após tremor em Valdívia, no Chile

2 - Alasca (EUA)

Data: 28/03/1964

Magnitude: 9,2

O terremoto, que foi seguido por tsunami, tirou a vida de 131 pessoas e causou prejuízos da ordem de US$ 2,3 bilhões (R$ 11,5 bilhões). Os efeitos do tremor foram fortemente sentidos em várias cidades americanas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Fumaça de restos de tanques de óleo entre ruínas de casas após terremoto e maremoto no Alaska

3 - Sumatra (Indonésia)

Data: 26/12/2004

Magnitude: 9,1

Às 0h58 do dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto de grande magnitude atingiu a costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia.

O tsunami que se seguiu ao terremoto atingiu 14 países do Sul da Ásia e do leste da África.

Ao todo, a tragédia deixou cerca de 230 mil mortos ou desaparecidos e 1,7 milhão desabrigados.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sirenes de alerta não tocaram para que moradores evacuassem cidades na costa

4 - Honshu (Japão)

Data: 11/03/2011

Magnitude: 9,0

Pelo menos 15,7 mil pessoas foram mortas, 4,6 mil dadas como desaparecidas e 5,3 mil feridas quando um terremoto seguido por tsunami arrasou a costa leste de Honshu, a maior e mais populosa ilha do Japão.

A combinação de tremor e maremoto também deixou mais de 130 mil pessoas desabrigadas e destruiu 300 mil casas e prédios. A maioria das mortes ocorreu nas cidades de Iwate, Miyagi e Fukushima.

As ondas chegaram a 38 metros de altura. O prejuízo total para o Japão foi estimado em US$ 309 bilhões (R$ 1,5 trilhão).

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Distrito de Yuriage que foi devastado pelo terremoto e tsunami que atingiram o nordeste do Japão em 11 de março de 2011

5 - Kamchatka (Rússia)

Data: 04/11/1952

Magnitude: 9,0

Um terremoto seguido por um tsunami atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, em 1952. Não houve registro de mortes, em grande parte pelo fato de a região ser pouco povoada.