Quem é o promotor que já investigou crimes de guerra e indiciou Trump em 40 acusações

Para Jack Smith não é nenhuma novidade lidar com casos de alto risco

Ele atualmente está supervisionando duas investigações criminais separadas envolvendo um ex-presidente americano. Mas, para Jack Smith, não é nenhuma novidade lidar com casos de alto risco.

Nas últimas duas décadas, Smith, de 54 anos, investigou funcionários públicos nos Estados Unidos e no exterior – com um histórico misto de sucessos e fracassos.

Formado pela Harvard Law School, ele começou sua carreira de procurador em 1994 como promotor público assistente no escritório do promotor distrital de Manhattan.

Na década seguinte, subiu na hierarquia do escritório do procurador dos EUA no Brooklyn, onde perseguiu gangues violentas, fraudadores de colarinho branco e casos de corrupção pública.