Por que conservador Partido Popular venceu as eleições na Espanha, mas ainda é incerto se governará

Crédito, Reuters Legenda da foto, Apoiadores do Partido Popular se reuniram em frente à sede do grupo em Madri

23 julho 2023 Atualizado Há 53 minutos

A Espanha votou neste domingo (23/7) nas eleições antecipadas que foram marcadas por calor extremo e que renderam resultados mais apertados do que as pesquisas indicavam.

Com mais de 95% dos votos apurados, o conservador Partido Popular (PP) liderado por Alberto Núñez Feijóo tem vantagem sobre o Partido Socialista (PSOE) do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

Com esses resultados, o PP obteria 136 cadeiras, ante 122 do PSOE.

O partido de extrema direita Vox está em terceiro lugar com 33 assentos e a coalizão de esquerda Sumar está em quarto lugar com 31.

O Congresso dos Deputados tem 350 assentos, então são necessários 176 para obter a maioria. Com os resultados atuais, nenhum dos dois grandes partidos consegue governar sozinho.

A partir desta segunda-feira começarão as negociações para os pactos de posse e talvez Sánchez possa continuar como presidente com o apoio do Sumar e de forças menores que são independentes.

Apesar de vencer, é muito difícil para Feijóo se tornar presidente. Se não houver acordos, também é possível que as eleições sejam refeitas em alguns meses.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Alberto Núñez Feijóo conseguiu a vitória, mas pode não ser suficiente para ele formar um governo

A calculadora de acordos

Depois da intensa recontagem de votos, que deixa um resultado mais apertado do que o esperado, começam os cálculos para ver quem poderá formar um governo.

As urnas previam uma vitória contundente do PP, mas sem maioria absoluta, o que o obrigou a recorrer ao Vox em busca de apoio para governar.

Mas o PP e o Vox não alcançam maioria suficiente para formar uma coalizão, então os socialistas terão a oportunidade de formar outro governo porque têm mais opções para criar alianças com outros partidos.

“Sete anos depois voltamos a ganhar as eleições”, disse Feijoó, líder do conservador PP, que passou de 89 para 136 cadeiras, algo que, no entanto, pode não servir para liderar a Espanha.

“Os espanhóis deram confiança ao PP e nos disseram para conversar, e como líder do partido mais votado, devo liderar o diálogo e tentar governar com vitória eleitoral”, disse o político conservador, que defende que o partido que vence as eleições deve liderar o governo.

Sánchez, apesar do segundo lugar, comemorou que melhorou os resultados de quatro anos atrás e que o bloco de direita não alcançou a maioria necessária para governar.

“Temos mais votos e mais assentos do que há quatro anos”, disse Sánchez a seus partidários.

Mas o partido mais votado pode não conseguir governar.

"Há uma série de forças políticas teimosas para entender que este país mudou e saiu do bipartidarismo que viveu por cerca de 30 anos e agora tem que se adaptar a um parlamento mais variado, com partidos terceiros e forças periféricas. E Núñez Feijóo não consegue chegar a acordos neste novo contexto", disse o escritor e analista político Daniel Bernabé à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).

Feijoó exigiu que o PSOE não "bloqueie" o governo da Espanha, ou seja, exigiu a abstenção dos socialistas nas investidas sobre um novo governo, algo que não parece provável.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, antecipou as eleições após os resultados das regionais de maio

Um dia de eleição incomum

Apesar do caráter inusitado da convocação em meados de julho, a participação superou os 70%, patamar ligeiramente superior ao das eleições gerais de novembro de 2019.

Muitos cidadãos votaram antes para evitar o calor escaldante.

Muitos outros eram a favor do voto pelo correio.

A Espanha nunca havia realizado eleições no auge do verão. Em partes do sul as temperaturas chegaram perto dos 40ºC.

Nos locais de voto, ventiladores elétricos foram ligados para manter as pessoas frescas.