Copa do Mundo feminina: 12 jogadoras para ficar de olho

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Marta, Alex Putellas e Alex Morgan, três das estrelas que estarão no Mundial

Há 31 minutos

Chegou o momento. A Copa do Mundo Feminina de 2023 começa nesta quinta-feira (20/07) com uma constelação de estrelas inédita na história do torneio.

Pela primeira vez, 32 seleções participarão de uma Copa do Mundo em que já foi quebrado o recorde de ingressos vendidos, prova da crescente popularidade do futebol feminino.

As melhores atletas da modalidade estarão na Austrália e na Nova Zelândia.

De lendas do futebol que estão no final de suas carreiras a uma nova geração de jogadores que sonham em levar seus países à glória na final em 20 de agosto.

Na BBC Mundo e na BBC Sport escolhemos 12 jogadoras de futebol de quem se espera protagonismo em campo.

Stephanie Banini, Argentina

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Banini quer fazer história e conseguir a primeira vitória da seleção argentina em um mundial feminino

Começamos pela Argentina, onde se destaca a capitã e veterana Estefanía Banini, 33 anos.

Atualmente joga como meio-campista do Atlético de Madrid na Primeira Divisão Feminina da Espanha. Nesta temporada, ele disputou 28 partidas pelo campeonato, marcando dois gols e dando uma assistência.

Ela estreou com o albiceleste em 2010, conquistando o título nos Jogos Sul-Americanos do Chile 2014.

A Federação Internacional de História e Estatística (IFFHS na sigla em inglês) a incluiu entre os 11 melhores da década 2011-2020 do futebol sul-americano.

Sam Kerr, Austrália

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Kerr é uma referência para a seleção australiana e para o futebol mundial.

Se a Copa do Mundo fosse um filme de Hollywood, Kerr teria todos os requisitos para ganhar o papel principal.

A atacante de 29 anos é a capitã de uma das anfitriãs, a Austrália, e sua jogadora mais internacional e a melhor marcadora da história das “Matildas”, como é conhecida a sua equipe.

"Uma coisa é falar sobre sua qualidade individual como jogadora de futebol, mas o que ela oferece como pessoa e como ela inspira suas companheiras de equipe é muito mais valioso para este time", reconheceu o técnico australiano Tony Gustavsson. "Ela é incrível".

Uma vencedora natural em seu clube, o Chelsea, especialmente em grandes ocasiões, Kerr pretende repetir seus sucessos ao lado da Austrália.

Marta, Brasil

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A lenda brasileira Marta jogará sua sexta Copa do Mundo

Não tem como falar do Brasil sem destacar Marta Silva, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA.

Sua carreira e atuação como artilheira falam por si.

Marta é a maior artilheira da história da seleção brasileira (115 gols) e também a maior artilheira da história das Copas do Mundo, incluindo a masculina, com 17 gols.

O alemão Miroslav Klose, agora aposentado, é o segundo da lista com 16.

Marta vai chegar ao seu sexto Mundial na Austrália e na Nova Zelândia como figura incontestável da seleção canarinho aos 37 anos, embora tenha tido problemas com lesões no último ano.

Na China, em 2007, a atleta esteve a ponto de conquistar o tão sonhado título mundial ao perder na final para a Alemanha, desperdiçando um pênalti que acabou sendo decisivo para o desfecho da partida.

Isso, porém, não pode manchar o que foi uma carreira fascinante que a levou a ser comparada a Ronaldinho, Romário e até Pelé.

"Marta é a rainha, ela é icônica. Só de estar ao lado dela é contagiante", disse a técnica do Brasil, a sueca Pia Sundhage, ao anunciar sua convocação para a Copa do Mundo.

Linda Caicedo, Colômbia

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Apesar de jovem, Caicedo é uma das grandes esperanças da seleção colombiana

Tem apenas 18 anos, mas o seu talento já lhe serviu para ingressar no Real Madrid feminino, um projeto em crescimento que ambiciona disputar a hegemonia do futebol espanhol com o Barcelona e o Atlético de Madrid.

No Globe Soccer Awards de 2022, ela foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo, atrás da espanhola Alexia Putellas.

Caicedo, atacante, desembarcou em Madri em fevereiro passado. Desde então, disputou 10 partidas com uma bagagem de dois gols e quatro assistências.

Foi bicampeã da Liga Feminina Colombiana, em 2021 com o América de Cali e em 2019 com o Deportivo Cali.

Foi vice-campeã da Copa América Feminina de 2022, perdendo na final pelo mínimo (0 a 1) para o Brasil. Nesse torneio se destacou com dois gols em seis jogos.

Raquel Rodríguez Cedeno, Costa Rica

Crédito, Getty Images

De jovem promessa a grande estrela da seleção costarriquenha.

O atacante de 29 anos chega liderando a seleção costarriquenha em um grupo complicado onde a Espanha é a favorita.

Ainda que jogar contra "La Roja" não traga más lembranças. Na estreia da Costa Rica em uma Copa do Mundo no Canadá em 2015, Rodríguez marcou o gol que selou o empate em 1 a 1 entre Costa Rica e Espanha.

A atacante soma mais de 100 jogos pela equipe e é a sua maior goleadora, com 56 gols.

Atualmente, ela joga pelo Portland Thorns FC da National Women's Soccer League, nos Estados Unidos.

Alexia Putellas, Espanha

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Putellas voltou a campo na reta final da temporada e há dúvidas sobre seu estado

Seja porque teve de deixar a Eurocopa feminina devido a uma lesão no joelho ou pelo confronto ocorrido entre grande parte das jogadoras da seleção e a federação espanhola, a ascensão de Putellas até vencer a Bola de Ouro duas vezes como a melhor jogadora do planeta não ocorreu sem obstáculos ao longo do caminho.

A presença da meio-campista de 29 anos no Mundial é, sem dúvida, decisiva para as aspirações da Espanha, que perdeu sua influência no jogo na derrota para a Inglaterra nas quartas de final do último Campeonato Europeu.

"Sempre disse às jogadoras que, se você não sabe o que fazer com a bola, passe para Alexia e ela saberá", disse Llusí Cortes, ex-técnico da seleção feminina do Barcelona.

"Ela é capaz de tomar as melhores decisões o tempo todo", disse ele.

Alex Morgan, Estados Unidos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Alex Morgan é a imagem do futebol feminino no mundo há muitos anos

Quatro anos atrás, Alex Morgan enfureceu os torcedores da Inglaterra com sua comemoração ao fingir estar bebendo chá depois de marcar na vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2019 na França.

Agora, aos 34 anos, ela tem a oportunidade e capacidade de levar mais uma vez os Estados Unidos à final, pois seu objetivo é o inédito tricampeonato consecutivo.

Para isso, precisará somar seus nove gols em 18 partidas em Copas do Mundo.

"Ela é o raro exemplo de uma jogadora de futebol que transcendeu seu próprio esporte para ocupar um lugar na cultura mainstream", disse em 2021 Caitlin Murray, jornalista americana especializada em futebol feminino.

Embora seja sua quarta Copa do Mundo, Vlatko Andonovski, o técnico dos Estados Unidos, reconheceu que Morgan está mais animada do que nunca.

Morgan, que marcou 121 gols, também foi fundamental na luta da seleção feminina dos Estados Unidos por igualdade salarial e nas críticas aos planos da Fifa (posteriormente abandonados) de ter a Arábia Saudita como patrocinadora da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Melchie Dumornay, Haiti

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Dumornay tem sido a grande revelação do campeonato francês com o Reims

"Sem mentir para você, Melchie Dumornay é a melhor jogadora que já treinei", disse Amandine Miquel, sua treinadora no Reims, na liga francesa, sobre ela.

A Fifa destaca Dumornay como a revelação da temporada na França. Com apenas 19 anos, ela marcou 11 gols em 17 jogos do campeonato.

Suas atuações lhe renderam a contratação pelo Lyon, um dos clubes europeus mais renomados do futebol feminino.

“Dumornay é conhecida por sua técnica excepcional, capacidade de orquestrar o jogo e grandes habilidades de passe. Ele também é altamente capaz de se livrar de seus marcadores em espaços curtos”, destaca a página da Fifa.

O Haiti jogará sua primeira Copa do Mundo Feminina.

Keira Walsh, Inglaterra

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Walsh se tornou uma das líderes da Inglaterra, campeã europeia

Walsh foi eleita a jogadora da partida na final da Euro 2022 para encerrar com chave de ouro sua participação sensacional no torneio.

Desde então, ela assinou com o Barcelona, ​​​​ganhou a Liga dos Campeões e se consolidou como uma das melhores jogadoras de futebol do mundo.

"Ela é uma jogadora fantástica e temos muita sorte em tê-la", disse a ala do Barcelona, ​​Caroline Graham Hansen.

"Ela tem uma grande visão de jogo e se adaptou muito bem. Não é fácil chegar ao Barça e jogar como número seis. Ela assumiu isso com facilidade", acrescentou.

Uma qualidade que a jogadora de 26 anos, que já disputou 59 jogos pela sua equipe, terá de colocar em prática durante o Mundial para assumir um papel de liderança na ausência da capitã Leah Williamson, uma grande amiga dela.

Asisat Oshoala, Nigéria

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Oshoala tem um histórico brilhante.

A Nigéria participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina desde 1991, mas só chegou às quartas de final uma vez.

E as opções para conseguir o feito novamente passam pela atleta Asisat Oshoala, a atacante de 28 anos que perdeu a final em que o Barcelona conquistou o título da Liga dos Campeões devido a lesão.

"Quando você tem Oshoala, você tem uma chance contra qualquer time ", declarou o técnico da Nigéria, Randy Waldrum, referindo-se tanto ao recorde de gols da atacante (83 gols em 89 jogos pelo Barcelona) quanto ao seu recorde pessoal na carreira.

Oshoala tem uma Liga dos Campeões, três campeonatos africanos com a Nigéria, dois títulos consecutivos na China e uma FA Cup feminina em 2016 com o Arsenal.

Ela também foi escolhida como a jogadora de futebol feminino do ano da BBC em 2015, quando fazia parte do Liverpool.

Ada Hegerberg, Noruega

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Hegerberg foi a primeira jogadora de futebol norueguesa a ganhar a Bola de Ouro

Nos campos, Hegerberg tem sido indiscutivelmente uma das melhores jogadoras do mundo na última década.

Ela foi a vencedora da primeira Bola de Ouro concedida ao futebol feminino em 2018 e, junto com o Lyon, ela tem oito títulos da Liga Francesa e seis Ligas dos Campeões.

Fora de campo, a atacante de 28 anos se recuperou de uma lesão grave, além de encerrar sua autoexclusão de cinco anos da seleção nacional em 2022, em protesto pela forma como a federação norueguesa de futebol tratou o futebol feminino.

"Ela é de qualidade mundial e marcou um gol após o outro durante anos nos maiores estádios de futebol do mundo", disse o ex-técnico da Noruega, Martin Sjogren, pouco antes da Euro 2022. "É óbvio que tê-la de volta significa muito", acrescentou.

Hegerberg marcou 43 gols em 76 jogos pela Noruega.

Marta Cox, Panamá

Crédito, Getty Images

Com apenas 14 anos, Cox estreou pela seleção panamenha principal.

A meio-campista chega à Austrália e à Nova Zelândia com 25 anos e como peça chave na seleção centro-americana comandada pelo mexicano Ignacio Quintana.

Apesar da pouca idade, a atleta já jogou por times de cinco países.

Ela atualmente joga pelo Pachuca na Liga MX Femenil no México.

Austrália e Nova Zelândia serão sua primeira aventura em uma Copa do Mundo e sua estreia não será fácil contra o Brasil, mas ela chega confiante.