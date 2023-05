A acusação que levou Trump a ser 1º presidente americano condenado por abuso sexual

Há 1 hora

Ele, no entanto, foi inocentado da acusação de estupro. A escritora, hoje com 79 anos, deverá receber de Trump US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões) em indenizações.

A acusação

À época, Trump descreveu a acusação como "ficção" e afirmou que a alegação seria uma jogada de marketing para aumentar as vendas do livro.

Em uma prévia da obra publicada na revista New York, Carroll descreve um encontro com Trump no final de 1995 ou no começo de 1996, na loja de luxo Bergdorf Goodman, em Nova York.