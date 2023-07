‘Um renomado neurocirurgião fez experimentos comigo e arruinou minha vida’

A BBC revelou que o cirurgião - ex-chefe de neurocirurgia do NHS Tayside, uma das unidades na Escócia do serviço público de saúde britânico - estava causando danos aos pacientes e os colocando em risco há anos, mas o conselho de saúde o manteve na função.

O serviço escocês da BBC conversou com três cirurgiões que trabalharam com Eljamel em Tayside.

O conselho de saúde disse à BBC que estava trabalhando com o governo escocês numa análise independente sobre as ações de Eljamel e que não poderia comentar casos individuais.

'Fui cobaia dele'

Leann costumava trabalhar em período integral e passar férias no exterior com amigos antes de suas operações

Antes de sua cirurgia em 2011, Leann trabalhava em período integral e passava férias no exterior com amigos, mas sua vida era marcada por enxaquecas.

Ela diz que, no dia seguinte, a cama de hospital onde ela estava ficou "encharcada" com seu fluido espinhal.

Ela acrescenta: "Ele tinha rédea solta sobre meu corpo. Ele estava brincando de Deus com meu corpo e o NHS (serviço público de saúde do Reino Unido) entregou a ele o bisturi, sete vezes."

O impacto

Denunciante

Sam Eljamel era o chefe do departamento de neurocirurgia do Hospital Ninewells em Dundee

Pela primeira vez, três pessoas que trabalharam com Eljamel falaram com a BBC.

Mark, cujo verdadeiro nome não será revelado, diz que está falando agora porque teme que o conselho de saúde ainda não tenha aprendido as lições do passado.

'Intocável'

Uma porta-voz do NHS Tayside disse: “O diretor médico e executivo-chefe do NHS Tayside se reuniu com o secretário de gabinete e os MSPs (membros do parlamento escocês) locais de Tayside em abril para discutir as preocupações contínuas dos pacientes do professor Eljamel.