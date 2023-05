A acusação que leva presidente do Equador a enfrentar impeachment

Parlamento do Equador decidiu pela continuidade do processo de impeachment

Há 1 hora

A Assembleia Nacional do Equador votou na terça-feira (9/5) pela continuidade do processo de impeachment contra o presidente Guillermo Lasso.

Acusado pela oposição de peculato (subtração ou desvio, por abuso de confiança, de dinheiro público), Lasso — que nega as acusações — pode ser obrigado a deixar o cargo ainda neste mês.

Os apoiadores do presidente argumentam, no entanto, que a votação não tem validade ( entenda mais abaixo ).

O parlamento aprovou a resolução com 88 votos dos 116 legisladores presentes, ultrapassando a metade mais um, patamar necessário para a tramitação avançar. Outros 23 votaram contra e 5 se abstiveram no pleito que partiu de uma moção da deputada Viviana Veloz, do movimento União pela Esperança (UNES), liderado pelo ex-presidente Rafael Correa.