Celulares, balas e cinzas de cremação: a onda de atirar objetos no palco que preocupa artistas

Há 1 hora

No último sábado (1/7), o cantor Lil Nas X fez piada quando um brinquedo sexual foi arremessado no palco enquanto ele se apresentava na Suécia.

Harry Styles foi atingido no olho por uma bala em um show em novembro pasasado e, mais recentemente, a cantora Pink pareceu ficar assustada quando um saco de cinzas humanas foi jogado no palco.

Bebe Rexha mostrou seus ferimentos em um post no Instagram

Ava Max, do hit Sweet but Psycho, também foi atingida no rosto durante um show, e alguém jogou uma pulseira contra a cantora country Kelsea Ballerini na semana passada.