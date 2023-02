As formigas que conseguem 'cheirar' o câncer

Graças ao sistema olfativo bastante sensível, as formigas vão poder ser usadas um dia para ajudar a detectar câncer em humanos, sugere um novo estudo.

Por enquanto, cientistas descobriram que as formigas são capazes de detectar a doença em camundongos.

“As formigas podem ser treinadas em dez minutos para sentir o cheiro do câncer na urina dos ratos”, diz Baptiste Piqueret, principal autor do estudo, à BBC.

Mas agora, sua equipe deu um passo à frente: as formigas detectaram desta vez tumores humanos em camundongos.

Treinamento de formigas para detectar odor maligno

Na sequência, eles coletaram amostras de urina tanto de camundongos saudáveis quanto daqueles com câncer.

“Durante o treinamento, colocamos as formigas em uma arena circular e colocamos comida como recompensa ao lado da urina dos camundongos com câncer”, ele conta.

À medida que as formigas encontram a recompensa, elas associam o cheiro das células cancerígenas a ela e aprendem a reconhecê-la.

As formigas ainda permaneceram em torno das amostras de urina cancerígenas, mesmo depois que os cientistas removeram as recompensas

"As células são como fábricas, precisam de nutrientes para viver e produzem resíduos. As células cancerígenas produzem resíduos que podem ser detectados no odor", afirma Piqueret.