A ilha que mais de 10 mil pessoas morreram tentando alcançar

Uma foto do álbum de família de Christian (de regata rosa)

Christian Ally Moussa, de 42 anos, estava se preparando para a audiência do seu processo para obter cidadania francesa.

Depois de anos economizando para pagar as taxas do processo, ele seria finalmente capaz de reivindicar o passaporte europeu que era seu direito de nascença.

O pai dele era um cidadão francês da ilha de Mayotte, no Oceano Índico, um território francês. Mas como Christian nasceu e foi criado na ilha de Madagascar, a cerca de 350 km de distância, ele teve dificuldade de ser reconhecido como cidadão francês.

Christian estava vivendo e trabalhando informalmente há anos no território francês.

Faltando apenas algumas semanas para sua audiência no processo de cidadania, ele foi inesperadamente preso pela polícia de fronteira francesa e deportado de volta para Madagascar.

Operação policial

É a parte mais pobre da França, mas "rica" em comparação com as ilhas vizinhas de Madagascar e Comores, situadas na costa sudeste da África.

Cenários como este fazem de Mayotte uma ilha paradisíaca, mas as aparências enganam

"Ele me pediu para ir buscar os sapatos dele, mas quando voltei, já haviam levado ele embora."

O parente conseguiu localizar Christian no único centro de detenção da capital.

O parente fez contato com um advogado que entrou com um recurso de emergência para impedir sua deportação. Christian deveria comparecer perante um juiz às 11h do dia seguinte, mas a essa altura ele já estava em um voo de volta para Madagascar, menos de 48 horas depois de ser detido.