'Golpe da paternidade': os britânicos que cobram para assumir filhos de mulheres imigrantes

Por até 10 mil libras (R$ 61 mil), eles adicionam seus nomes às certidões de nascimento — permitindo que uma criança obtenha a cidadania do Reino Unido e dando às mães um caminho para garantir a permissão de residência no país.

O esquema, revelado pelo programa Newsnight, da BBC, está acontecendo em diferentes comunidades do Reino Unido.

Uma jornalista se disfarçou e, passando-se por uma mulher grávida vivendo ilegalmente no Reino Unido, conversou com pessoas que oferecem esses serviços.

Um dos operadores do esquema, chamado Thai, disse a ela que tinha vários homens britânicos que poderiam fingir ser pais falsos e ofereceu um "pacote completo" por 11 mil libras.

Ele descreveu o processo como "muito fácil" e disse que "faria de tudo" para conseguir um passaporte do Reino Unido para a criança.

Thai, um dos operadores do esquema

Thai, que fez o anúncio no Facebook, disse que inventaria uma história "convincente" para enganar as autoridades com sucesso.