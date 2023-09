Morre o pintor e escultor colombiano Fernando Botero

Os meios de comunicação colombianos noticiaram nesta sexta-feira (15/9) que o artista morreu após sofrer de pneumonia e teve de ser tratado num hospital no norte de Itália, onde vivia há décadas.

As obras de Botero, que foram leiloadas por até US$ 2 milhões (quase R$ 10 milhões), correram o mundo: suas pinturas, destacadas por grandes figuras, chegaram aos mais importantes museus e suas esculturas em aço foram colocadas em ruas e praças das grandes capitais.

Personalidades como o presidente colombiano Gustavo Petro e o ex-presidente Juan Manuel Santos juntaram-se às mensagens de condolências vindas do mundo da arte internacional.

Arte religiosa e touradas, suas primeiras fontes

Diferentes biografias do artista relatam que, embora não tenha sido criado em uma família religiosa, seu primeiro contato com a arte foi através da religião, faceta fundamental na sociedade colombiana da época.

Em Medellín, na primeira metade do século 20, havia muito mais igrejas com vitrais e altares do que museus.