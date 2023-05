Por que cantor The Weeknd 'trocou' de nome

O cantor pop canadense The Weeknd voltou a usar seu nome de batismo, Abel Tesfaye

Há 1 hora

O cantor pop canadense The Weeknd voltou a usar seu nome de batismo, Abel Tesfaye, em seus perfis nas redes sociais.

Conhecido por suas músicas pop cativantes como Blinding Lights , o cantor perguntou a seus fãs no Twitter em abril se ele deveria fazer a mudança.

"Abel, antes conhecido como The Weeknd?", escreveu em uma postagem que recebeu mais de cem mil curtidas.

A "mudança de nome" ocorreu depois que o artista revelou que queria "matar The Weeknd" para a revista W Magazine. "Estou passando por um momento catártico agora", disse ele. "Está chegando a hora de encerrar esse capítulo."

Mas depois ele afirmou que já disse tudo o que poderia dizer como The Weeknd e que queria encerrar o momento do personagem, meio como que "fazendo o Ziggy Stardust" - uma referência ao alter ego do artista David Bowie nos anos 1970.