Terremoto na Turquia e na Síria: 'Como salvar meu filho em cenário apocalíptico?'

Ismael e seu filho Mustafa no hospital cinco minutos antes do terremoto

Você dá um pequeno suspiro de alívio e sai por um minuto do quarto.

Nesse exato momento, a vida assumiu um tom infernal para Ismael, um jornalista radicado na província de Idlib, no norte da Síria.

Às 04h18 do horário local na segunda-feira (22h18 no domingo, no horário de Brasília), ocorreu um forte terremoto de magnitude 7,8. Tudo ao redor tremeu violentamente por dois minutos.