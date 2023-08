10 igrejas que foram reformadas para ganhar nova vida

Crédito, Getty Images

Concluída em 1828, a Igreja Sheerness Dockyard permaneceu em ruínas por anos, depois que foi devastada por um incêndio em 2001. Mas agora ela foi transformada em um espaço de trabalho para jovens empreendedores e ganhou uma nova vida.

A igreja do século XIX, construída para a Marinha Britânica em uma ilha no estuário do Tamisa, fica na Ilha de Sheppey, uma das partes mais desfavorecidas de Kent, no sul da Inglaterra.

Durante a reforma em seu interior, uma escada flutuante foi reconstruída e a outra conservada em ruínas para preservar seu passado. Para o arquiteto responsável pelo projeto, Hugh Broughton, a decisão representa uma metáfora do que a igreja se tornou.

Segundo ele, as conversões de igrejas são um ato de equilíbrio. "Não queremos perder todo o sentido de sua história e função original. Nem seu uso anterior deve impactar abertamente sua nova função e o relacionamento das pessoas com ele", disse ele à BBC Culture.

Crédito, Dirk Linder Legenda da foto, O reaproveitamento da Igreja Sheerness Dockyard exigiu um equilíbrio entre conservação e inovação

Na Igreja Sheerness Dockyard, a alvenaria interna foi revestida com uma lavagem clara, para fazê-la desaparecer no fundo. As peças decorativas de gesso que sobraram foram conservadas (em vez de restauradas) e fixadas na parede.

Na Inglaterra, cerca de 20 igrejas da Igreja Anglicana são fechadas todos os anos. E nos EUA, cerca de 4.500 igrejas protestantes fecharam só em 2019, embora cerca de 3.000 novas tenham sido abertas, de acordo com a organização cristã Lifeway Research.

Intencionalmente inspiradores, estes edifícios históricos são imponentes mesmo estando fechados ao público.

Alguns acabam sendo demolidos, enquanto os mais sortudos são transformados, muitas vezes por grupos locais ou proprietários privados. O que fica do estilo religioso depende do estado em que foram escontrados, da abordagem do arquiteto e das necessidades do novo operador.

Confira a seguir alguns exemplos inovadores de igrejas que estão sendo reaproveitadas em todo o mundo.

Crédito, Toon Grobet/ Frozen Moments Legenda da foto, Uma capela em Limburg, na Bélgica, tornou-se um estúdio para o escritório de arquitetura Klaarchitectuur

Estúdio de arquitetura, Bélgica

Originalmente construído como um monumento, este edifício listado como patrimônio em Limburg, na Bélgica, foi convertido em uma capela em 1872. Agora é o estúdio, local de trabalho e espaço para eventos públicos do escritório de arquitetura Klaarchitectuur, após ser reformado com um novo telhado e ganhar escritórios separados por paredes brancas.

A área da cozinha possui uma bancada para café da manhã dourada, que lembra um altar.

Quando o escritório de arquitetura adquiriu o prédio, ele estava em mau estado, mas os responsáveis pelo projeto mantiveram a maior parte das superfícies internas como as encontraram.

Crédito, Nicolas Mathéus Legenda da foto, Um mosteiro no Vale do Loire foi transformado em hotel e restaurante

Hotel e restaurante Fontevraud, França

O mosteiro de Saint-Lazare, no Vale do Loire, foi reconstruído em um projeto que abrangeu toda a Abadia de Fontevraud e os quatro monastérios ao seu redor, que constituem um complexo monástico que data da Idade Média.

A Agência Jouin Manku transformou o interior protegido de Saint-Lazare num hotel e restaurante.

Os designers introduziram móveis independentes personalizados para dividir os espaços da capela, da Sala do Capítulo e do refeitório, sendo que este último é agora um salão de banquetes com uma mesa de jantar de 8 metros de comprimento.

Crédito, Chase Daniel Legenda da foto, Um restaurante em Austin foi construído a partir de uma igreja da década de 1940

Restaurante Loro, EUA

Loro é uma rede de smokehouses asiáticas. Um de seus restaurantes fica em uma igreja da década de 1940 em Austin, Texas, e possui uma fachada de tijolos com peitoris de pedra lapidada e um telhado alto.

O projeto da empresa "celebra o vasto espaço do santuário e mantém as treliças de madeira existentes", diz o arquiteto Michael Hsu.

As novas janelas e clarabóias nos telhados trazem mais luz natural ao interior anteriormente escuro.

Crédito, Dirk Linder Legenda da foto, Uma igreja na Ilha de Sheppey, no Reino Unido, foi reaproveitada para criar um centro comunitário

Centro comunitário, Reino Unido

A Igreja Sheerness Dockyard, na Ilha de Sheppey, foi projetada na década de 1820 por George Ledwell Taylor no estilo renascentista grego.

Foi atualizado por Hugh Broughton e pelos especialistas em conservação do escritório Martin Ashley Architects, com um novo telhado que corresponde ao perfil original e uma torre do relógio reconstruída.

No interior, existe agora uma área de exposições, café e espaço para eventos no térreo. Num novo mezanino, há um centro de plano aberto para os jovens locais.

As colunas originais em ferro fundido canelado foram conservadas e redecoradas.

Em vez de uma restauração integral, os arquitetos optaram por estabilizar o que restava, mantendo alguns elementos como vestígios da história do edifício.

Crédito, Scott Frances Legenda da foto, Uma igreja metodista de 1864 foi transformada em um centro de artes nos Hamptons

Centro de artes da igreja, EUA

Este edifício da Igreja Metodista de 1864 em Sag Harbor, nos Hamptons, Nova York, foi construído em estilo italiano. Foi desconsagrado e vendido em 2007.

Após uma série de tentativas malsucedidas de reforma por três proprietários anteriores, foi comprado em 2017 pelos atuais proprietários Eric Fischl e April Gornik. Eles contrataram o escritório Skolnick Architecture+Design Partnership para o projeto, que tinha como objetivo preservar o prédio em seu estado despojado.

Os responsáveis pela reforma acrescentaram um mezanino e elementos modernos como um elevador de vidro.

Retratos de artistas locais feitos por Fischl foram tranferidos para algumas das janelas, onde tradicionalmente estariam vitrais com santos.

Crédito, Roland Halbe Legenda da foto, O espaço para eventos Bokšto 6 em Vilnius, Lituânia, foi convertido de uma capela

Espaço para eventos Bokšto 6, Lituânia

A cidade velha de Vilnius é patrimônio mundial da Unesco. Numa rua lateral, uma coleção de edifícios que datam de 500 anos foi trazida de volta à vida pelo estúdio Seilern Architects, com sede em Londres.

Onde antes existia o palácio de um cardeal polaco, um mosteiro, uma capela e – na época soviética – um hospital, existem agora novos escritórios, três habitações, um restaurante, spa, piscina e espaço para eventos.

Este último foi criado a partir da recuperação da capela de pé-direito duplo, que passou a contar com uma escada metálica em caracol que conduz ao reintegrado coro com varanda envidraçada.

As novas adições no pátio incluem um elevador externo e uma cobertura para o restaurante no térreo, ambos revestidos em aço inoxidável polido refletivo.

Crédito, Stéphane Groleau Legenda da foto, Uma igreja de 1964 em Quebec é agora a a Biblioteca Monique-Corriveau

Biblioteca Monique-Corriveau, Canadá

A Igreja Saint-Denys-du-Plateau de Québec, de 1964, projetada por Jean-Marie Roy, é comparada pelos arquitetos da biblioteca a uma enorme tenda inflada pelo vento e ancorada ao solo.

Os falecidos Dan Hanganu e Côté Leahy Cardas decidiram construir a área destionada às funções públicas da biblioteca na nave da antiga igreja.

Um anexo – construído com painéis de vidro transparente, serigrafado e colorido – abriga a administração e o salão comunitário. Ele está separado da biblioteca por um vazio, destinado a marcar a transição do antigo para o novo.

E ao manter as funções separadas, o salão comunitário pode permanecer aberto fora do horário de funcionamento da biblioteca, preservando a nave.

Crédito, Charles Dion Legenda da foto, O centro de escalada Vertige Escalade em Quebec era originalmente uma igreja da década de 1940

Centro de escalada Vertige Escalade, Canadá

A Eglise Christ-Roi foi construída na cidade de Sherbrooke, Quebec, na década de 1940, projetada por Alphonse Bélanger. Em 1965, a parte inferior da igreja foi revestida com lajes de mármore. A última missa foi celebrada em 2006 - depois disso a igreja fechou as portas e foi vendida. Atualmente a Vertige Escalade Inc a administra como uma academia de escalada.

No projeto feito pelo escritório de arquitetura Carlo Rondina, as paredes de escalada são posicionadas em todo o perímetro e em um vasto bloco central.

Os elementos religiosos foram removidos, com as imagens da Via Sacra substituídas por imagens de esportes e os vitrais em arco substituídos por vidros transparentes.

O retábulo não pôde ser removido, por isso está escondido atrás de uma estação de escalada.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Uma igreja de 100 anos foi transformada no parque de skates La Iglesia em Llanera, Espanha

Parque de skates La Iglesia, Espanha

Quando um skatista tenta uma manobra aérea na cidade de Llanera, no norte da Espanha, se depara com um tipo de mural raramente visto em igrejas de planta neorromânica com detalhes neogóticos.

Mas este edifício centenário é agora conhecido como La Iglesia Skate, e a obra de arte é cortesia de Okuda San Miguel (também conhecido como Okudart).

Chamado de Templo Kaos, o mural feito pelo artista apresenta rostos geométricos em vários tons e animais característicos do artista e foi instalado acima das rampas de madeira para skate.

Crédito, Aira Kuvaja Legenda da foto, A Capela de Arte Ecumênica de St Henry em Turku, Finlândia, é ao mesmo tempo uma igreja e um espaço de arte

Capela de Arte Ecumênica, Finlândia

Ao contrário dos edifícios anteriores, esta capela – reconfigurada por Matti Sanaksenaho – combina cultos com atividades não religiosas.

Em forma de navio, fica em uma área tranquilo de um centro médico focado em tratamentos contra o câncer nos arredores da cidade mais antiga da Finlândia, Turku.