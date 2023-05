Ucrânia diz estar pronta para contraofensiva contra Rússia

As tropas ucranianas passaram meses treinando com equipamentos ocidentais antes da contraofensiva

A Ucrânia está pronta para lançar sua tão esperada contraofensiva contra as forças russas, disse à BBC um dos mais altos representantes do governo do país, em entrevista neste fim de semana.