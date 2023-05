O escândalo sexual que derrubou apresentador de TV e chocou Reino Unido

Crédito, PA Media Legenda da foto, Phillip Schofield, de 61 anos, apresentador do matutino This Morning, da emissora ITV, confessou ter tido affair com funcionário mais jovem

Há 1 hora

Um escândalo sexual derrubou um dos principais apresentadores de TV britânico, considerado o "rei das manhãs", e chocou o Reino Unido.

A revelação de que Phillip Schofield, de 61 anos, apresentador do matutino This Morning, da emissora ITV, teve um affair com um funcionário mais jovem e mentiu para encobri-lo vem dominando as manchetes do país nos últimos dias, e gerando críticas sobre o ambiente de trabalho no programa.

Por meio de um comunicado, Schofield anunciou que deixou a ITV "com efeito imediato" na semana passada. Segundo ele, o relacionamento com o colega mais novo foi “imprudente, mas não ilegal”.

Em declaração ao tabloide Daily Mail, Schofield disse: "Ao contrário do que se especula, embora eu tenha conhecido o homem quando ele era adolescente e tenha sido chamado a ajudá-lo a entrar na televisão, foi só depois que ele começou a trabalhar no programa que se tornou mais do que apenas uma amizade."

Ele se desculpou por mentir para colegas, empregadores, mídia e público.

Advogados que representam Schofield confirmaram à BBC que os dois se conheceram quando a outra pessoa tinha 15 anos, mas enfatizaram que não houve relação sexual até que ele começasse a trabalhar no This Morning.

Ele tinha 18 anos quando entrou no programa.

Um porta-voz da ITV disse estar "profundamente desapontado com as confissões" feitas por Schofield e confirmou que a emissora cortou todos os laços com o apresentador.

Schofield havia deixado o posto de apresentador no This Morning há duas semanas após relatos de uma briga com a co-apresentadora Holly Willoughby. Ele, no entanto, seguiu contratado da emissora até seu pedido de demissão após a confissão do affair com o funcionário mais jovem.

Apesar disso, Schofield alegou que sua saída do programa não tem relação com o caso com o colega.

Saída do armário

Crédito, Reuters Legenda da foto, Schofield ainda era casado com sua esposa Stephanie Lowe na época do relacionamento; eles se separaram em 2020, depois que ele se assumiu gay ao vivo

O apresentador de TV ainda era casado com sua esposa Stephanie Lowe na época do relacionamento. Eles se separaram em 2020, depois que Schofield anunciou que era gay.

Schofield disse que estava "muito, muito arrependido" por ter sido infiel à esposa e por mentir para seus colegas, agentes, empregadores, amigos, a mídia e o público.

O apresentador de TV disse que iria refletir sobre seu "muito mau julgamento tanto em participar do relacionamento quanto em mentir sobre isso".

Um porta-voz da ITV disse: "As relações que temos com aqueles com quem trabalhamos são baseadas na confiança. Phillip nos deu garantias que ele agora reconhece serem falsas e nos sentimos muito decepcionados."

A confissão do apresentador ocorre em meio a uma grande especulação nas redes sociais ao longo de vários meses sobre seus relacionamentos pessoais.

A agência de talentos YMU também cortou relações com Schofield após seu anúncio sobre o caso.

Em uma declaração à BBC, o apresentador de TV disse: "É com o mais profundo pesar que, após 35 anos sendo agenciado pela YMU, concordei em deixar de ser representado por eles com efeito imediato".

Outras personalidades da TV britânica sugeriram que a ITV tem perguntas a responder sobre quanto sabia sobre o relacionamento e quais medidas tomou.

Em entrevista à BBC no domingo, a ex-secretária de cultura Nadine Dorries disse: "Como aquele jovem conseguiu um emprego na ITV — quais foram os processos envolvidos e quais foram os processos de salvaguarda que estavam em vigor para alguém que era tão jovem?"

Rumores

Crédito, PA Media Legenda da foto, Schofield apresentava o This Morning desde 2002, com Holly Willoughby (à esq.) se juntando a ele como co-apresentadora em 2009

Por vários anos, rumores circulavam sobre a natureza do relacionamento de Schofield com o funcionário mais jovem.

O apresentador se assumiu gay ao vivo em fevereiro de 2020. A essa altura, o jovem já havia deixado o This Morning e estava trabalhando em outro programa da ITV.

A ITV diz que o caso foi "categoricamente negado" por ambas as partes durante uma investigação de 2020, e nenhuma evidência além de "boatos" foi encontrada.

No início deste ano, o irmão de Schofield, Timothy, foi condenado a 12 anos de prisão depois de ser considerado culpado de abusar sexualmente de um menino.

Fim do programa?

Schofield apresentava o This Morning desde 2002, com Willoughby se juntando a ele como co-apresentadora em 2009.

Willoughby está de férias, mas deve retornar ao programa na próxima segunda-feira, 5 de junho.

Em uma declaração nas redes sociais, ela se distanciou de seu ex-colega de elenco e amigo, comentando que foi "muito doloroso" descobrir que Schofield mentiu sobre o relacionamento.

O principal patrocinador do This Morning, uma empresa de venda de carros usados, anunciou que não vai renovar o contrato multimilionário. Outras empresas também estariam temerosas de associar suas marcas com o programa.

Segundo o tabloide Daily Mail, personalidades também estariam recusando convites para participar do programa.